Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek

Több mint szimbolikus, hogy éppen húsvétvasárnapján, a feltámadás napján gyűltünk össze, hogy együtt ünnepeljük egy történelmi helyszín megújulását – jelentette ki Rákay Philip a Citadella átadóján.
Legnevesebb építőművészeink sosem pusztán köveket, téglákat láttak maguk előtt, hanem álmokat rajzoltak a falakra
– mondta.
Hozzátette:
országépítőnek lenni nem pusztán fizikai építkezést jelent, hanem közösséget formáló törekvést, amely hazát épít.
A törésvonalon mindig történik valami
Beszéde elején Orbán Viktor szép húsvéti ünnepet és feltámadást kívánt mindenkinek.
Magunk mögött hagyhatunk mindent, ami rossz, így újult meg a Citadella is
– mondta.
Még soha nem fordult elő, hogy a Gellért püspökről elnevezett helyen a magyarok építettek volna valamit. Ide mindig mások építettek
– mondta.
A kormányfő hangsúlyozta: azt mondják, a Gellért-hegy két tektonikus hegy határán helyezkedik el. Két világ között. Magyarország is civilizációs határon fekszik.
A törésvonalon mindig történik valami, birodalmak jönnek-mennek, de mi mindig maradunk. Sok százezer magyar halt meg a csatatereken. A Gellért-hegy egymillió éves. Az utolsó ezeregyszáz évet velünk, magyarokkal élte meg. Mi vagyunk a hegy. A Gellért-hegy, Magyarország. Érdemes erőfeszítést tenni, hogy feljussunk a tetőre. Innen kapjuk a legjobb látóteret, ha itt állsz, innen kapod a legjobb képet az egész Kárpát-medencére
– fogalmazott a kormányfő. A magaslatokról a jövőre is jó kilátás nyílik. Szerinte azonban amit most látunk, nem tesz boldoggá minket. Ilyen sötét felhők régen közeledtek hazánk felé: nyugatról Brüsszel csődje. Láttunk migrációs válságot, energiaválságot, de külön-külön, és sorjában ki is védtük őket.
Most hamarosan együtt csap le Magyarországra több válság. Ha nincs energia, megáll a gazdaság. Nemcsak a magyarok életének megszokott rendje, de a terveink is veszélybe kerülnek. Ezért égbekiáltó bűn, amit az ukránok tesznek Magyarország ellen
– mondta a miniszterelnök.
Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára hetven, a kőolaj ára hatvan százalékkal emelkedett. Egy dolog számít, hogy legyen energia. Ki kell maradni a háborúból – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Négy éve létrehoztunk egy széles nemzeti összefogást a háború ellen, ezt a szövetséget kell most megújítanunk, sőt még szélesebbé kell tenni – közölte Orbán Viktor.
A feltámasztott Citadella, a nemzet megújított kilátója, újra bírtokba vett magaslati őrhelye segítse a magyarokat, hogy megláthassák és megérthessék a horizonton gyülekező felhőket, és meghozhassák a veszélyek elhárításához nélkülözhetetlen, közös és jó döntésüket a következő vasárnapon
– mutatott rá.
Az eseményen a TV2 műsorvezetőjének, Zavaros Eszternek Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a beruházás túlmutat egy egyszerű rekonstrukción: egy olyan hely jött létre, amely a városlakók és a turisták számára egyaránt nyitott, élhető és közösségi élményt kínál.
Ákos zenélt az átadón
Az átadóünnepség Ákos produkciójával kezdődött el. A zenész előbb az Ember maradj című dalát adta elő, majd a Fel a szívekkel című szerzeményével szórakoztatta a közönséget. Harmadikként az Alig hitted című dal hangzott el.
Lenyűgözőnek találta a megújult Citadella látványát Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes, aki a Tényeknek nyilatkozva osztotta meg első benyomásait.
A 2020 őszén indult beruházással az egykori elzárt erőd nyitott, akadálymentesített közösségi térré és turisztikai központtá alakult át.
A megújult Citadella 14 órakor nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
A nyitást kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre
Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra
Pásztor Bálint: A terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készíthették elő