Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek

– fogalmazott a kormányfő. A magaslatokról a jövőre is jó kilátás nyílik. Szerinte azonban amit most látunk, nem tesz boldoggá minket. Ilyen sötét felhők régen közeledtek hazánk felé: nyugatról Brüsszel csődje. Láttunk migrációs válságot, energiaválságot, de külön-külön, és sorjában ki is védtük őket.

Most hamarosan együtt csap le Magyarországra több válság. Ha nincs energia, megáll a gazdaság. Nemcsak a magyarok életének megszokott rendje, de a terveink is veszélybe kerülnek. Ezért égbekiáltó bűn, amit az ukránok tesznek Magyarország ellen

– mondta a miniszterelnök.

Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára hetven, a kőolaj ára hatvan százalékkal emelkedett. Egy dolog számít, hogy legyen energia. Ki kell maradni a háborúból – hangsúlyozta a miniszterelnök.