Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre

A húsvéti időszak legfontosabb kérdéseire válaszolt a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Viktor többek között elárulta, hogy a mustárt vagy a tormát szereti jobban, ahogy azt is megtudtuk, hogy kölnivel vagy vödörrel locsolkodik. A kormányfő még a jól bevált locsolóversét is elmondta.

Orbán Viktor: az édes kalács és a torma a nyerő

Húsvétra fel! Mutatom, nálam mi a befutó – írta a miniszterelnök a videójához. Orbán Viktor a tormát választja inkább, mint a mustárt, ahogy inkább az édes kalácsot választja a sós kalács helyett. A locsolkodási szokásaival kapcsolatban pedig azt mondta el, hogy inkább kölnivel locsolkodik, mint vödörrel.

A miniszterelnök elmondta, hogy már ötéves kora óta ugyanazt a locsolóverset használja, és ez idén sem lesz másképp.