2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
orbán viktor
szokások
húsvét
locsolóvers

Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre

Orbán Viktor, a felesége és az unokák
A miniszterelnök a jól bevált locsolóversét is elárulta. Sőt, Orbán Viktor azt sem titkolta el, hogy a mustárt vagy a tormát szereti jobban.
2026. április 05., vasárnap 13:27
Vágólapra másolva!

A húsvéti időszak legfontosabb kérdéseire válaszolt a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Viktor többek között elárulta, hogy a mustárt vagy a tormát szereti jobban, ahogy azt is megtudtuk, hogy kölnivel vagy vödörrel locsolkodik. A kormányfő még a jól bevált locsolóversét is elmondta.

Orbán Viktor a húsvéti szokásairól beszélt
Fotó: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

Orbán Viktor: az édes kalács és a torma a nyerő

Húsvétra fel! Mutatom, nálam mi a befutó – írta a miniszterelnök a videójához. Orbán Viktor a tormát választja inkább, mint a mustárt, ahogy inkább az édes kalácsot választja a sós kalács helyett. A locsolkodási szokásaival kapcsolatban pedig azt mondta el, hogy inkább kölnivel locsolkodik, mint vödörrel.

A miniszterelnök elmondta, hogy már ötéves kora óta ugyanazt a locsolóverset használja, és ez idén sem lesz másképp.

 

Nyitókép: Orbán Viktor Hivatalos Facebook oldala

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra