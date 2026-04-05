Húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa Németországban, többen meghaltak
A német sajtóban idézett beszámolók szerint a baleset vasárnap délelőtt 11 óra körül történt a Flensburg melletti Satrupholmnál. A csoportra a viharos szél miatt kidőlt fa zuhant rá.
A Deutsche Welle (DW) német állami műsorszolgáltató közlése szerint a balesetben egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány életét vesztette, egy 18 éves nő pedig életveszélyesen megsérült.
A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak
- tették hozzá.
A német meteorológiai hivatal közlése szerint vasárnap az ország északi részén viharos időjárás uralkodott. A széllökések az óránként 55-65 kilométeres sebességet is elérhették, a nyílt területeken pedig akár óránként 80 kilométeresre is erősödhettek.
A tragédia után részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke és a tartományi kormányzat több más tagja is.
Forrás: MTI
