Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Ahogy korábban a Tények.hu is megírta, Pálinkás Szilveszter, a Tisza-propagandista százados a Telexnek adott interjújában mindent megtett a Magyar Honvédség lejáratásáért. Többek között azt kritizálta, hogy a kulcsfontosságú energetikai létesítmények katonai védelem alatt állnak a fenyegetettség miatt. Ehhez képest most terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, akik robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Az interjúban arról is magyarázott Pálinkás, hogy februárban kivezényelték a katonákat a kritikus energetikai létesítményekhez, csak épp azt nem tudják szerinte, hogy kitől kell azokat megvédeni, hogy ki az ellenség.
A kormánykommunikáció Ukrajnával kapcsolatban abszolút vicc tárgya. Ezen már humorizálunk a munkahelyen. Egyszerűen nem lehet komolyan venni ezt a fajta ukrán ellenségképet
– fejtegette.
Nos, ez eldőlt. Ezért nem tiszás divatkatonák döntenek a stratégiai ügyekben.
Forrás: Mandiner / Nyitókép: Facebook
