Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Pintér Ferenc: Pálinkás Szilveszter egy divatkatona, aki megunta a semmittevést
Civilként és veterán katonaként is felháborít Pálinkás Szilveszter kiállása, aki betanult tematika alapján savazza a miniszterét – fogalmazott Pintér Ferenc a Patrióta műsorában, egyúttal jelezte: a laikusok ezt nem hallják ki, de akik szakmabeliek, tudják, hogy ezek az állítások vérlázítók és mind hazugságok.
A Magyar Nemzet szerint az alezredes elárulta, ő maga egyébként Ruszin-Szendi Romulusz miatt szerelt le, az alapvető értékkülönbség miatt.
Az egykori katona szerint Pálinkás esetében ismét egy politikai bekészített történetet láthatunk, külső erő felkérésére, a választások előtt. Mint fogalmaz, a megható történet beleillik az elmúlt hetek hasonló külpolitikai vagy titkosszolgálati kitálalásaiba.
– Biztonságpolitikai szakértőként azt látom, destabilizációs kísérlet zajlik a magyar állammal szemben, a fegyveres erőket, a rendőrséget, a külügyminisztérumot olyan ügyekkel támadják, ami egyértelműen a választás miatt történik. Egyfajta etetése zajlik az állampolgároknak, kattintásvadászat csak, a valóság pedig elsikkad – mutatott rá.
Pálinkás Szilveszter nem sokat volt katona és viselte a hátizsákot. Egy százados, ilyen kevés szolgálati évvel, ilyen pozíciót elérni nem lehet, csak a megfelelő családi háttérrel
– mondta Pintér Ferenc. Arra is kitért, hogy felkereste néhány egykori szolnoki kollégáját, mit gondolnak Pálinkás nyilatkozatáról.
– Akikkel beszéltem, nincsenek róla jó véleménnyel, kis kedvencnek számított, úgy lett plakátfiú belőle, hogy Ruszin kedvence volt, a médiaszereplésekért pedig akár százmilliót is kaphatott – közölte, kiemelve, bár azt állította, egy katona nem politizál, ő mégis egyenruhában foglalt politikailag állást.
Ezt az egész honvédség elutasítja, aki pedig belemegy ebbe a szekértáborosdiba, szereljen le. Nekem mindig háromharmad volt az ország, nem helyes, amit Pálinkás csinált – jegyezte meg. Nem a hazája vagy a katonák érdekében szólalt fel, hanem megint kaphatott egy megkeresést vagy egy ígéretet – vélekedett Pintér Ferenc.
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek
Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre
Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra