Pintér Ferenc: Pálinkás Szilveszter egy divatkatona, aki megunta a semmittevést

Civilként és veterán katonaként is felháborít Pálinkás Szilveszter kiállása, aki betanult tematika alapján savazza a miniszterét – fogalmazott Pintér Ferenc a Patrióta műsorában, egyúttal jelezte: a laikusok ezt nem hallják ki, de akik szakmabeliek, tudják, hogy ezek az állítások vérlázítók és mind hazugságok.

A Magyar Nemzet szerint az alezredes elárulta, ő maga egyébként Ruszin-Szendi Romulusz miatt szerelt le, az alapvető értékkülönbség miatt.



Az egykori katona szerint Pálinkás esetében ismét egy politikai bekészített történetet láthatunk, külső erő felkérésére, a választások előtt. Mint fogalmaz, a megható történet beleillik az elmúlt hetek hasonló külpolitikai vagy titkosszolgálati kitálalásaiba.

– Biztonságpolitikai szakértőként azt látom, destabilizációs kísérlet zajlik a magyar állammal szemben, a fegyveres erőket, a rendőrséget, a külügyminisztérumot olyan ügyekkel támadják, ami egyértelműen a választás miatt történik. Egyfajta etetése zajlik az állampolgároknak, kattintásvadászat csak, a valóság pedig elsikkad – mutatott rá.