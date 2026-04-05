Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Orbán Viktor: Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre!
Új videót tett közzé közösségi oldalán a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor Magyarország biztonságát, békepárti álláspontját, valamint kulturális és tudományos eredményeit állítja szembe az orosz–ukrán háború pusztításával. A felvétel egyben figyelmeztetés is: a brüsszeli politikai döntések tovább fokozhatják a konfliktust.
Orbán Viktor jeles emberek gondolatait idézi a magyarságról
A videó Radnóti Miklós Nem tudhatom… című versének soraival indul, amely Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész előadásában hallható. Ezt követően több ismert közéleti szereplő, alkotó és tudós mondja el, mit jelent számára Magyarország:
- Kudlik Júlia műsorvezető,
- Bán Mór író,
- Szabó Zsófia műsorvezető,
- Kapu Tibor űrhajós,
- Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus is megszólal.
Utóbbi a videóban úgy fogalmaz, innen, Magyarországról indulva is lehetséges elérni a Nobel-díjat. Archív felvételen feltűnik Bud Spencer, olasz színész is, aki korábban így beszélt a magyarokról: „Önök, magyarok, büszkék lehetnek magukra. A magyar nép valóban egy igazi nép." A videó a közelmúlt sportsikereit is felidézi, amelyek tovább erősítették az összetartozást.
Magyarországra veszélyek leselkednek
A felvétel második részében már a veszélyek kerülnek előtérbe, különös hangsúllyal a háború eszkalációjára és a brüsszeli politikai döntések következményeire. A videóban elhangzik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kijelentése: Európa harcban áll. Ezt erősíti meg Mark Rutte, a NATO főtitkára is, aki szerint a háború már az ajtónkon kopogtat. A NATO főtitkára szerint fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet utoljára nagyszüleink és dédszüleink éltek át. A narráció szerint ezek a megszólalások azt jelzik, hogy
Európa egyre inkább sodródik bele a konfliktusba, és a politikai döntések hozzájárulhatnak a feszültség fokozódásához.
A videóban feltűnik Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is. Mint megírtuk, a Tisza Párt határozottan támogatja Ukrajnát, akár fegyveres és katonai segítségnyújtás formájában is. Emellett a videó arra is utal, hogy az orosz energiahordozóktól való leválás a hazai energiaárak jelentős emelkedéséhez vezethet, ami a gáz és az elektromos áram drágulását is magával hozhatja.
Orbán Viktor: Van mit megvédenünk!
A harmadik részben Orbán Viktor saját beszédeiből idéz. A miniszterelnök egy március 15-i beszédéből vett részletben úgy fogalmaz: „Ez az, amiből ki kell maradnunk”. Egy másik megszólalásában pedig hangsúlyozza: „Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába.”
A videó több, mára szimbolikus jelentőségűvé vált képet is felidéz, köztük az Oroszországból hazatért kárpátaljai hadifoglyok megérkezését.
Több európai politikai vezető is elismerően beszél Orbán Viktorról, és megszólal Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi elnöke is. A videó Orbán Viktor üzenetével ér véget: „A magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!" Orbán Viktor a videóhoz azt írta:
„Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás!”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
