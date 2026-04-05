Orbán Viktor: Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre!

Utóbbi a videóban úgy fogalmaz, innen, Magyarországról indulva is lehetséges elérni a Nobel-díjat. Archív felvételen feltűnik Bud Spencer, olasz színész is, aki korábban így beszélt a magyarokról: „Önök, magyarok, büszkék lehetnek magukra. A magyar nép valóban egy igazi nép." A videó a közelmúlt sportsikereit is felidézi, amelyek tovább erősítették az összetartozást.

Magyarországra veszélyek leselkednek

A felvétel második részében már a veszélyek kerülnek előtérbe, különös hangsúllyal a háború eszkalációjára és a brüsszeli politikai döntések következményeire. A videóban elhangzik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kijelentése: Európa harcban áll. Ezt erősíti meg Mark Rutte, a NATO főtitkára is, aki szerint a háború már az ajtónkon kopogtat. A NATO főtitkára szerint fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet utoljára nagyszüleink és dédszüleink éltek át. A narráció szerint ezek a megszólalások azt jelzik, hogy

Európa egyre inkább sodródik bele a konfliktusba, és a politikai döntések hozzájárulhatnak a feszültség fokozódásához.

A videóban feltűnik Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is. Mint megírtuk, a Tisza Párt határozottan támogatja Ukrajnát, akár fegyveres és katonai segítségnyújtás formájában is. Emellett a videó arra is utal, hogy az orosz energiahordozóktól való leválás a hazai energiaárak jelentős emelkedéséhez vezethet, ami a gáz és az elektromos áram drágulását is magával hozhatja.