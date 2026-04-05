Húsvét alkalmából küldött üzenetet Orbán Viktor

Húsvét alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte az ünneplőket a miniszterelnök. Orbán Viktor a megosztott fotójához ezt írta: „Boldog feltámadást!”, a posztjában pedig így fogalmazott: Boldog húsvétot kívánok mindenkinek!

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának esztergomi állomásán, a Mindszenty hercegprímás téren 2026. március 25-én

Orbán Viktor még Húsvétvasárnap sem pihen

A kormányfő azonban az ünnepnapon sem pihen. Húsvétvasárnap 14 órakor megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a megújult Citadella, ahol Orbán Viktor beszédet mond. Az eseményről a tenyek.hu is beszámol, így azok is követhetik a megnyitót, akik személyesen nem tudnak részt venni rajta. A felújítás során