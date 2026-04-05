Húsvét alkalmából küldött üzenetet Orbán Viktor
Húsvét alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte az ünneplőket a miniszterelnök. Orbán Viktor a megosztott fotójához ezt írta: „Boldog feltámadást!”, a posztjában pedig így fogalmazott: Boldog húsvétot kívánok mindenkinek!
Orbán Viktor még Húsvétvasárnap sem pihen
A kormányfő azonban az ünnepnapon sem pihen. Húsvétvasárnap 14 órakor megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a megújult Citadella, ahol Orbán Viktor beszédet mond. Az eseményről a tenyek.hu is beszámol, így azok is követhetik a megnyitót, akik személyesen nem tudnak részt venni rajta. A felújítás során
- az erőd szerkezeti megerősítése is megtörtént,
- az eredeti építési technológiák felhasználásával,
- a történeti hitelesség megőrzése mellett.
A látogatói élmény javítása érdekében korszerű infrastruktúrát alakítottak ki: új bejáratok, liftek és akadálymentes megközelítés segítik a közlekedést, miközben a belső udvar parkosítása révén egy zöld, közösségi tér jött létre. A több mint 1700 négyzetméteres ágyútoronyban kapott helyet „A Szabadság Bástyája” című állandó kiállítás, amely a magyar szabadságküzdelmek történetét mutatja be. Az udvarban kialakított víztükör és az örökláng az emlékezés és a szabadság szimbólumaként szolgál.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
