Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, terrortámadás készült a magyar határ közelében. Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált azokra a vádakra, miszerint előre megrendezett fideszes önmerénylet az, hogy robbanószert találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat gázvezetéktől mindössze néhány száz méterre.
Dömötör a következő kérdést tette fel a bejegyzésében:
Ebben az ügyben is három külföldi titkosszolgálattal tartják a kapcsolatot, vagy most azért kevesebbel?
Nem ez lenne az első alkalom, hogy az ukránok veszélybe sodorják az európai vagy a magyar energiabiztonságot.
Északi Áramlat
Az egész az Északi Áramlattal kezdődött, ami kapcsán német bíróság mondta ki, hogy ukrán állami terrorizmus állt a felrobbantása mögött.
Barátság kőolajvezeték
Ukrajna január 28-án elzárta a Barátság vezetéket, ami veszélybe sodorja a magyar energiabiztonságot. A Magyarországra irányuló kőolajtranzit leállítása mögött politikai nyomásgyakorlás van, a szakértők a koronavírus-járványnál is súlyosabb válságra figyelmeztetnek. Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint nincs szükség külső szakértőkre a Barátság kőolajvezeték vizsgálatához, és úgy véli,
a vita középpontjában nem a helyreállításnak, hanem az orosz olajról való európai leválásnak kellene állnia.
Török Áramlat
Az elmúlt hetekben számos támadási kísérlet érte a Török Áramlathoz kapcsolódó infrastruktúrát is. Szijjártó Péter külügyminiszter néhány napja kijelentette, hogy Ukrajna újra támadja a Török Áramlat gázvezetéket, mindezt ráadásul egy energiaválság felé rohanó világban teszi. Újra teljes energiablokád alá akarják venni Magyarországot. A külügyminiszter leszögezte, hogy
természetesen meg fogjuk védeni magunkat, és harcolni fogunk az olcsó orosz olaj és olcsó orosz gáz magyarországi felhasználásáért, mert ha erre nem lesz lehetőségünk, akkor annyi a rezsicsökkentésnek és vége a védett benzinárnak is [...] ha nincsen olcsó orosz olaj, akkor 1000 forint lesz a benzin ára literenként.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
