Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?

Nem ez lenne az első alkalom, hogy az ukránok veszélybe sodorják az európai vagy a magyar energiabiztonságot.

Északi Áramlat

Az egész az Északi Áramlattal kezdődött, ami kapcsán német bíróság mondta ki, hogy ukrán állami terrorizmus állt a felrobbantása mögött.

Barátság kőolajvezeték

Ukrajna január 28-án elzárta a Barátság vezetéket, ami veszélybe sodorja a magyar energiabiztonságot. A Magyarországra irányuló kőolajtranzit leállítása mögött politikai nyomásgyakorlás van, a szakértők a koronavírus-járványnál is súlyosabb válságra figyelmeztetnek. Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint nincs szükség külső szakértőkre a Barátság kőolajvezeték vizsgálatához, és úgy véli,

a vita középpontjában nem a helyreállításnak, hanem az orosz olajról való európai leválásnak kellene állnia.

Török Áramlat

Az elmúlt hetekben számos támadási kísérlet érte a Török Áramlathoz kapcsolódó infrastruktúrát is. Szijjártó Péter külügyminiszter néhány napja kijelentette, hogy Ukrajna újra támadja a Török Áramlat gázvezetéket, mindezt ráadásul egy energiaválság felé rohanó világban teszi. Újra teljes energiablokád alá akarják venni Magyarországot. A külügyminiszter leszögezte, hogy