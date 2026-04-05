Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Ahogyan arról korábban a Tények.hu is beszámolt: a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett.
Orbán Viktor egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel is a történteket illetően. A miniszterelnök továbbá rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze ma délutánra.
Orbán Viktor a védelmi tanács ülése után közzétett videóüzenetében számolt be az elhangzottakról. Kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.
A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú
– emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette: a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül biztosítja hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét.
A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük
– mondta a miniszterelnök. Kiemelte: a teljes kontinenst súlyos energiaválság fenyegeti, mindeközben pedig az ukránok azon dolgoznak, hogy levágják Európát az orosz enerigahordozókról.
Felrobbantották az Északi-áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén pedig a Magyarországra érkező Barátság kőolajvezeték lezárásával olajblokád alá vettek minket, miközben a Török áramlat gázvezetéket folyamatosan támadják
– tette hozzá végül Orbán Viktor.
Nyitókép: Képernyőmentés
+Ez is érdekelheti
