Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után

Ahogyan arról korábban a Tények.hu is beszámolt: a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett.

Orbán Viktor egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel is a történteket illetően. A miniszterelnök továbbá rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze ma délutánra.

Orbán Viktor a védelmi tanács ülése után közzétett videóüzenetében számolt be az elhangzottakról. Kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.

A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú

– emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette: a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül biztosítja hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét.