Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után

Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
A miniszterelnök kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel.
2026. április 05., vasárnap 17:49
Frissítve: 2026. április 05., vasárnap 17:50
Ahogyan arról korábban a Tények.hu is beszámolt: a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett.

Orbán Viktor egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel is a történteket illetően. A miniszterelnök továbbá rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze ma délutánra.

Orbán Viktor a védelmi tanács ülése után közzétett videóüzenetében számolt be az elhangzottakról. Kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.

A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú

– emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette: a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül biztosítja hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét.

 

A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük

 – mondta a miniszterelnök. Kiemelte: a teljes kontinenst súlyos energiaválság fenyegeti, mindeközben pedig az ukránok azon dolgoznak, hogy levágják Európát az orosz enerigahordozókról.

Felrobbantották az Északi-áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén pedig a Magyarországra érkező Barátság kőolajvezeték lezárásával olajblokád alá vettek minket, miközben a Török áramlat gázvezetéket folyamatosan támadják

– tette hozzá végül Orbán Viktor.

