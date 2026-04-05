Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”

A Magyar Külügyi Intézet kutatója azt írta, nincs szükség összeesküvés-elméletekre, mivel az ukrán sajtó már napokkal ezelőtt beszámolt a gázvezeték elleni támadásokról.

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Philip Pilkington a Török Áramlat körüli fejleményekre, valamint Panyi Szabolcs állításaira. A Magyar Külügyi Intézet kutatója az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: az az „újságíró”, aki a magyar lehallgatási botrányban is érintett volt, most „bizarr összeesküvés-elméletet gyárt” egy állítólagos hamis zászlós akcióról.

Mint írta, „a probléma az, hogy már két nappal ezelőtt az ukrán média rendszeres támadásokról számolt be a Török Áramlat ellen”, vagyis szerinte nincs szükség spekulatív magyarázatokra a történtek értelmezéséhez.

A vita előzménye, hogy Panyi Szabolcs egy bejegyzésben arról írt: információk jutottak el újságírókhoz egy Szerbiában tervezett, a Magyarország felé tartó gázvezetéket célzó akcióról, amelyet orosz hátterű „hamis zászlós” támadásként értelmezett. Állítása szerint ezek az értesülések kormányzati körökhöz köthető forrásokból származtak.

The “journalist” involved in the Hungarian wire-tapping scandal is making up a bizarre conspiracy theory about a false flag on TurkStream. The problem? As of two days ago Ukrainian media are reporting regular attacks on TurkStream. No wild conspiracies needed here. 🇭🇺🇷🇸 pic.twitter.com/G49kBYOaAm — Philip Pilkington (@philippilk) April 5, 2026

Korábban beszámoltunk róla, súlyos szabotázsakciót akadályoztak meg a szerb hatóságok a Török Áramlat vezeték vajdasági szakaszán: nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak a Magyarországot is kiszolgáló kritikus földgázvezeték közelében.