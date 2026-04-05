2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
panyi szabolcs
lehallgatás
Philip Pilkington

Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”

Élesen bírálta Philip Pilkington a közösségi médiában Panyi Szabolcs legújabb állításait, amelyek a Török Áramlat elleni feltételezett „hamis zászlós” akcióról szólnak.
2026. április 05., vasárnap 19:26
Frissítve: 2026. április 05., vasárnap 19:27
Vágólapra másolva!

A Magyar Külügyi Intézet kutatója azt írta, nincs szükség összeesküvés-elméletekre, mivel az ukrán sajtó már napokkal ezelőtt beszámolt a gázvezeték elleni támadásokról.
Éles hangvételű bejegyzésben reagált Philip Pilkington a Török Áramlat körüli fejleményekre, valamint Panyi Szabolcs állításaira. A Magyar Külügyi Intézet kutatója az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: az az „újságíró”, aki a magyar lehallgatási botrányban is érintett volt, most „bizarr összeesküvés-elméletet gyárt” egy állítólagos hamis zászlós akcióról.

Mint írta, „a probléma az, hogy már két nappal ezelőtt az ukrán média rendszeres támadásokról számolt be a Török Áramlat ellen”, vagyis szerinte nincs szükség spekulatív magyarázatokra a történtek értelmezéséhez.

A vita előzménye, hogy Panyi Szabolcs egy bejegyzésben arról írt: információk jutottak el újságírókhoz egy Szerbiában tervezett, a Magyarország felé tartó gázvezetéket célzó akcióról, amelyet orosz hátterű „hamis zászlós” támadásként értelmezett. Állítása szerint ezek az értesülések kormányzati körökhöz köthető forrásokból származtak.

Korábban beszámoltunk róla, súlyos szabotázsakciót akadályoztak meg a szerb hatóságok a Török Áramlat vezeték vajdasági szakaszán: nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak a Magyarországot is kiszolgáló kritikus földgázvezeték közelében.

Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta: ez egy nagyon durva támadáskísérlet volt az ország szuverenitása ellen, ezért a Védelmi Tanács ülésén a magyar miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát azonnali katonai védelem alá kell helyezni.

Philip Pilkington közgazdász a Magyar Nemzetnek Tusványoson adott interjújában a liberalizmus világszintű összeomlását nemcsak a társadalmi kísérletek bukásával, hanem a geopolitikai struktúrák átrendeződésével is összekapcsolta. Beszélt a Nyugat hanyatlásáról, a posztliberális politikai modellekről és Közép-Európa geopolitikai lehetőségeiről. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a The Collapse of Global Liberalism szerzőjeként, a világ normalitás felé tartó rendeződésének időszakát látja.

Nyitókép: Philip Pilkington közgazdász, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra