Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Menczer Tamás Facebook-videójában arról beszélt, hogy szerinte nincs olyan szerb katona, aki azt mondaná, nem kell megvédeni a Szerbiát ellátó energetikai infrastruktúrát. Hozzátette: szerinte ilyen csak Magyarországon fordulhat elő, utalva Pálinkás százados korábbi kijelentésére.
A politikus felidézte, hogy a magyar határ közelében, szerb oldalon a szerb hatóságok terrortámadást hiúsítottak meg.
Mint mondta,
az elkövetők fel akarták robbantani a Magyarországot ellátó gázvezetéket, vagyis a célpont a hazánk energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúra volt.
Menczer Tamás ezt követően arra utalt, hogy Pálinkás százados néhány nappal ezelőtt arról beszélt: szerinte nem kell megvédeni a Magyarországot ellátó kritikus energetikai infrastruktúrát, és ő csak nevet az egész ügyön. A politikus szerint
ezért helyes döntés, hogy Pálinkás százados a jövőben nem lesz a honvédség tagja.
Menczer Tamás a videó végén úgy fogalmazott: akinek nem Magyarország az első, annak nem katonai pályán van a helye.
Nyitókép: MTI/Komka Péter
