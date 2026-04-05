Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határ közelében, a szerb oldalon, a célpont a Magyarországot ellátó gázvezeték volt - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videójában. Menczer Tamás megígérte, a magyarokat meg fogják védeni.
Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határ közelében, a szerb oldalon, a célpont a Magyarországot ellátó gázvezeték volt - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videójában. Menczer Tamás úgy fogalmazott: a szerb hatóságok óriási erejű robbanóanyagot és gyújtószerkezeteket is találtak.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én
Fotó: Kovács Attila/ MTI

Menczer Tamás: Magyarországot meg fogjuk védeni

A fideszes politikus a videójában kijelentette, rengeteg kérdés és gondolat forog ilyenkor az ember fejében, és azt reméli, hogy a nyomozás ezekre a kérdésekre választ ad, azonban egy biztos: a Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát meg kell védeni" - mondta, hozzátéve: 

nemcsak Magyarország területén, hanem más országok területén is. 

"Tudjuk jól, hogy az ukránok az Északi Áramlat gázvezetéket már felrobbantották" - jegyezte meg Menczer Tamás. "Magyarországot meg fogjuk védeni" - zárta bejegyzését a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

