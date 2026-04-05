Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán

Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
A miniszterelnök politikai igazgatója is kénytelen volt megtörni húsvétvasárnap csendjét; délelőtt érkezett a hír, miszerint pusztító mennyiségű robbanószert találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében a magyar-szerb határnál. Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket meg kell védeni!
2026. április 05., vasárnap 16:11
Frissítve: 2026. április 05., vasárnap 16:11
Orbán Balázs: Ez a valóság!

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon

– ismertette a tényeket Orbán Balázs, majd kijelentette:

Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket meg kell védeni!

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

 

