Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán

A miniszterelnök politikai igazgatója is kénytelen volt megtörni húsvétvasárnap csendjét; délelőtt érkezett a hír, miszerint pusztító mennyiségű robbanószert találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében a magyar-szerb határnál. Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket meg kell védeni!