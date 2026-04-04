Fordulat érkezik húsvéthétfőn az időjárásban, megtorpan a tavasz
Felkavaró fotók érkeztek a Kiskunságból, borzalmas hármas tragédia történt
Horváth Erika alezredes elmondta: a baleset éjszaka fél egy körül történt, a kétajtós kupé személygépkocsi vezetője Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába haladva elvesztette uralmát az autó felett, először a jobb, majd a bal oldali útpadkára hajtott, onnan pedig balra sodródott. A kocsi érintőlegesen nekiment egy villanyoszlopnak, majd "berohant" a fák közé, ahol az oldalára borult.
A balesetben a hátul ülő három városföldi férfi azonnal meghalt, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg a balesetben - közölte a szóvivő. Az autót vezető 27 éves kiskunfélegyházi férfival szemben - aki könnyebben sérült - felmerült az ittasság gyanúja, ezért őt mintavételre előállították, majd őrizetbe vették - fűzte hozzá.
Az ügyben a Bács-Kiskun vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya indított nyomozást, a történteket szakértők bevonásával vizsgálják - tájékoztatott Horváth Erika alezredes.
„Iszonyatos csalódás": Zákány Péter tábornok Pálinkás Szilveszterről - videóval
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport, minden utast érinthet
Húsvéti tojás pottyant az égből Miskolcra? Döbbenetes videó készült az éj leple alatt
Horror az Alföldön: Mentőhelikopter és több mentőautó lepett el egy hajdúsági kerékpárutat
Riadó a Balatonnál: Több száz ember menekítése indult meg
Elképesztő jelenetek játszódtak le Tiszaörs központjában, mentőakció volt a magasban
Ön már megtette, amit meg kell tennie? Vészesen közelít egy fontos határidő
Rendkívüli vészhelyzet Komárom-Esztergomban: 16 mentőegységet vezényeltek ki
Vasárnap megnyílik a Citadella a nagyközönség előtt – Orbán Viktor is beszédet mond
A sofőr szerint egy patkány a hibás, ilyet még nem hallottak a rendőrök
Haderőfejlesztés, fejlődés és a szolgálat elsőbbsége jellemző a Magyar Honvédségre