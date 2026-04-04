„Fejbe lövöm magamat” – kamerák előtt akadt ki az egykori magyar futballista, nem bírta már tovább

Eltört valami Lencse Lászlóban az Exatlon Hungary péntek esti adásában, és egy ponton túl már nem rejtette véka alá érzéseit saját csapattársával szemben.

Az egykori futballista 3-2-es állásnál teljesen kiakadt Filutás Viktorra, és úgy tűnt, az idegei kezdik felmondani a szolgálatot. Társai előtt indulatosan kifakadt, mondván, képtelen a továbbiakban a kerékpárversenyzőnek szurkolni, ugyanis rendkívül rossz energiát áraszt a negatív viselkedése.

Fejbe lövöm magamat

– magyarázta indulatosan Laci, mennyire nem bír már a pesszimista Viktor mellett lenni, és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal adott hangot elégedetlenségének.