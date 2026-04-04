„Fejbe lövöm magamat” – kamerák előtt akadt ki az egykori magyar futballista, nem bírta már tovább

Hosszú időn keresztül gyűlt benne a feszültség.
2026. április 04., szombat 12:44
Eltört valami Lencse Lászlóban az Exatlon Hungary péntek esti adásában, és egy ponton túl már nem rejtette véka alá érzéseit saját csapattársával szemben.

Az egykori futballista 3-2-es állásnál teljesen kiakadt Filutás Viktorra, és úgy tűnt, az idegei kezdik felmondani a szolgálatot. Társai előtt indulatosan kifakadt, mondván, képtelen a továbbiakban a kerékpárversenyzőnek szurkolni, ugyanis rendkívül rossz energiát áraszt a negatív viselkedése.

Fejbe lövöm magamat

 – magyarázta indulatosan Laci, mennyire nem bír már a pesszimista Viktor mellett lenni, és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal adott hangot elégedetlenségének. 


A korábbi labdarúgó csatár elárulta, személyesen is próbálta meggyőzni a Bajnokok csapatának másik tagját, lépjen túl rajta, hogy az egész „univerzum ellene van”, de szemmel láthatóan nem járt sikerrel.

 

