Dömötör Csaba szerint súlyos fordulat jön az energia világpiacán

Dömötör Csaba a közösségimédia-felületén megosztott posztban a világban zajló folyamatok érzékeltetésére több fejleményt is kiemelt − számol be a Magyar Nemzet. A politikus szerint ezekben a napokban érkeznek meg az utolsó olyan olaj- és cseppfolyósgáz-szállítmányok a különböző kikötőkbe, amelyek még a lezárás előtt haladtak át a Hormuzi-szoroson.

Ezt követően számos ország benzin-, dízel- és gázkészletei csökkenni fognak, ami éles beszerzési versenyt és további áremelkedést eredményezhet.

Hozzátette, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a kialakult helyzetet a történelem legnagyobb globális energiabiztonsági fenyegetésének nevezte, amely súlyosabb az 1970-es évek olajválságánál, mivel a készletek gyors pótlására nincs lehetőség.

Dömötör Csaba rámutatott, hogy Németországban rekordszintre emelkedett a dízel ára, és a folyamatos drágulás miatt olyan szabályozást vezettek be, amely szerint a benzinkutak naponta csak egyszer, déli 12 órakor emelhetnek árat; a dízel ára pedig közelíti a 900 forintot, azaz 2,32 eurót. Elmondása szerint az ilyen fejlemények miatt a brüsszeli energetikai biztos levelet írt minden uniós kormánynak, amelyben azt javasolta, hogy