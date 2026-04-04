keresztes ildikó
gombás endre
gyász

Gyászba borult a magyar énekesnő közösségi oldala, lesújtó hírt kapott

Megható, érzelmes szavakkal búcsúzott.
2026. április 04., szombat 10:51
Megrendült hangvételű bejegyzés jelent meg Keresztes Ildikó közösségi oldalán pénteken. Az énekesnő a 73 éves korában meghalt Gombás Endrét gyászolja, aki Szombathely meghatározó kulturális és közéleti személyisége volt. 

A Máté Péter-díjas előadóművész úgy fogalmazott, képtelen felfogni, hogy hétfőn még együtt örülhettek a teltháznak, csütörtökön pedig már bekövetkezett a tragédia.

A legédesebb szervező és barát voltál. Ahogy mondod, hogy Ildike, mindig a fülemben zeng. Csodás férj, apuka, nagypapa és ember voltál. Tudom, hogy nagyon szerettél, de hidd el én is... és most már nem tudom elmondani 

– írta Keresztes Ildikó, akihez – mint kiderült – személyesen is nagyon közel állt Gombás Endre.

Az énekesnő felidézte a közös vidám pillanatokat, ahogyan az emlékezetes vitáikat is. Hozzátette, jelenleg még nem áll készen arra, hogy a gyászoló családot vigasztalja, ugyanis ő is rettenetesen összetört a lesújtó hír hallatán.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra