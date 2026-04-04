2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
szurkoló
futball
tragédia

Összepréselték egymást a szurkolók, meghalt egy ember a nézőtéren – Videó

Legalább egy ember meghalt, mintegy félszázan pedig megsérültek egy szurkolói eseményen, amely a perui főváros egyik labdarúgó-stadionjában történt pénteken.
2026. április 04., szombat 12:23
Vágólapra másolva!

A listavezető Alianza Lima stadionjában, az Alejandro Villanuevában a hazai szurkolók a szombati meccsre hangolódva összezsúfolódtak egy szektorban, majd dülöngéltek-hullámoztak, és valósággal összepréselték egymást a lelátói demonstráció közben. 


Juan Carlos Velasco perui egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a szurkolói "előünnep" halálos kimenetelű esetet is eredményezett, és eddig 47 sérültről tudnak. Az Universitario de Deportes elleni rangadót a tragédia ellenére nem halasztják el. 


Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra