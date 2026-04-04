Összepréselték egymást a szurkolók, meghalt egy ember a nézőtéren – Videó

A listavezető Alianza Lima stadionjában, az Alejandro Villanuevában a hazai szurkolók a szombati meccsre hangolódva összezsúfolódtak egy szektorban, majd dülöngéltek-hullámoztak, és valósággal összepréselték egymást a lelátói demonstráció közben.

🇵🇪 | Un testigo en el estadio de Alianza Lima señala que el accidente se originó por pelea entre los hinchas del mismo equipo dando como resultado 1 muerto y 47 heridos. pic.twitter.com/ynAfRxpSSC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026



Juan Carlos Velasco perui egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a szurkolói "előünnep" halálos kimenetelű esetet is eredményezett, és eddig 47 sérültről tudnak. Az Universitario de Deportes elleni rangadót a tragédia ellenére nem halasztják el.

Forrás: MTI