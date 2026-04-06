Kijev már tucatnyi támadást hajtott végre különböző gázvezetékek ellen, beleértve a Török Áramlatot is

Ukrajna minden lehetséges módon megpróbálja magát elhatárolni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyag ügyétől. Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat”, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni – közölte az X-en Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap. Sőt azt is mondta, hogy „a legnagyobb valószínűséggel egy »hamis zászlós« orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.

Az ukrán érintettséget azonban nem lehet kizárni, ismerve keleti szomszédunk elmúlt években tett lépéseit.

Ezek közül a legmegdöbbentőbb az Északi Áramlat 2022. szeptemberi felrobbantása volt. A szabotázsakciót korábban a világ számos politikusa az oroszok nyakába akarta varrni, annak ellenére, hogy Moszkvának egyáltalán nem volt érdeke tönkretenni azt a gázvezetéket, amelyből komoly bevétele származott.

Hosszas nyomozás után kiderült, az elkövetők ukrán állampolgárok voltak. A német nyomozók úgy vélik, hét ukrán állampolgár vett részt támadásban, a többségüket már be is azonosítottak: négy búvár, egy robbanószerkezetekért felelős ember, egy kapitány és Szerhij K., a művelet feltételezett vezetője, akit már le is tartóztattak.