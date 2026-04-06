A Spiegel már 2024-ben megírta, hogy az ukránok a Török Áramlatot is meg akarják támadni

A német lap azt írta, Valerij Zaluzsnijnak annyira tetszett a tervezett az Északi Áramlat ellen irányuló „Diameter” hadművelet, hogy azt még ki is akarta terjeszteni. Azt javasolta, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba, ahol a Török Áramlat fut − ez köti össze Oroszországot Törökországgal −, az orosz gáz ezen érkezik Európába.
2026. április 06., hétfő 10:30
Valerij Zaluzsnijnek, az ukrán hadsereg korábbi népszerű főparancsnokának – aki a háborús stratégia körüli viták miatt összeveszett Volodimir Zelenszkijjel, ezért az ukrán elnök 2024-ben leváltotta, Londonba száműzte és nagykövetté neveztek ki − a német Spiegel 2024 nyarán megjelent cikke szerint nagyon tetszett az Északi Áramlat elleni támadás terve. Örült neki, hogy erről 

nem tudott Zelenszkij, mert nem bízott az elnökben és a környezetében;

egyébként Zelenszkij a hírek szerint később tudomást szerzett róla, megpróbálta leállítani, de már elkésett, a kommandósok végrehajtották az akciót.

Zaluzsnij annyira annyira elégedett volt a tervezett az Északi Áramlat ellen irányuló „Diameter” hadművelettel, hogy azt még ki is akarta terjeszteni. Állítólag azt javasolta, hogy 

a Fekete-tengert is vegyék célba, ahol a Török Áramlat fut − ez köti össze Oroszországot Törökországgal −, az orosz gáz ezen érkezik Európába. 

Tehát az ukránok egyidőben két párhuzamos műveletet terveztek, de a Török Áramlat elleni támadás később kudarcba fulladt, így végül az Északi Áramlatra koncentráltak.

Nyitókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomás 2026. április 6-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.
 

 

