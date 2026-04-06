Kijev már tucatnyi támadást hajtott végre különböző gázvezetékek ellen, beleértve a Török Áramlatot is
A Spiegel már 2024-ben megírta, hogy az ukránok a Török Áramlatot is meg akarják támadni
Valerij Zaluzsnijnek, az ukrán hadsereg korábbi népszerű főparancsnokának – aki a háborús stratégia körüli viták miatt összeveszett Volodimir Zelenszkijjel, ezért az ukrán elnök 2024-ben leváltotta, Londonba száműzte és nagykövetté neveztek ki − a német Spiegel 2024 nyarán megjelent cikke szerint nagyon tetszett az Északi Áramlat elleni támadás terve. Örült neki, hogy erről
nem tudott Zelenszkij, mert nem bízott az elnökben és a környezetében;
egyébként Zelenszkij a hírek szerint később tudomást szerzett róla, megpróbálta leállítani, de már elkésett, a kommandósok végrehajtották az akciót.
Zaluzsnij annyira annyira elégedett volt a tervezett az Északi Áramlat ellen irányuló „Diameter” hadművelettel, hogy azt még ki is akarta terjeszteni. Állítólag azt javasolta, hogy
a Fekete-tengert is vegyék célba, ahol a Török Áramlat fut − ez köti össze Oroszországot Törökországgal −, az orosz gáz ezen érkezik Európába.
Tehát az ukránok egyidőben két párhuzamos műveletet terveztek, de a Török Áramlat elleni támadás később kudarcba fulladt, így végül az Északi Áramlatra koncentráltak.
Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlat megerősített katonai védelmét
Nyitókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomás 2026. április 6-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.
