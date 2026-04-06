2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
Halálos tragédia, lezuhant egy gyermek a negyedik emeletről

Öngyilkos lehetett.
2026. április 06., hétfő 17:39
Vágólapra másolva!

Lezuhant egy tömbház negyedik emeletéről és meghalt egy gyermek hétfőn a romániai Piteşti-en, a város Nord nevű lakónegyedében  – számolt be róla a Maszol.

A helyszínre kiérkezett mentősök próbálták újraéleszteni a gyermeket, de már nem tudták megmenteni az életét.

A helyi lapok szerint az áldozat 12 éves, testvéreivel együtt a gyermekvédelmi hivatal januárban emelte ki a családjából és állami gondozásba vették őket.

A családi típusú lakásba március 9-én vitték. Már másnap megszökött onnan, de a rendőrség megtalálta, amint haza akart utazni szülőfalujába.

Visszavitték ismét a családi típusú lakásba, ahol hétfőn a tragédia történt. 

Egyes források szerint a gyermek öngyilkos lett, az erkély ajtaja ugyanis zárva volt, betörte az üveget mielőtt a mélybe vetette volna magát.

A lap szerint a gyermeknek szörnyű sorsa volt. Apja börtönben, az anyja mellől pedig azért vették el a testvéreivel együtt, mert a gyanú szerint a nő szexuális kapcsolatot folytatott a kiskorú – időközben börtönbe került – 18 éves testvérével.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.

 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra