Halálos tragédia, lezuhant egy gyermek a negyedik emeletről
Lezuhant egy tömbház negyedik emeletéről és meghalt egy gyermek hétfőn a romániai Piteşti-en, a város Nord nevű lakónegyedében – számolt be róla a Maszol.
A helyszínre kiérkezett mentősök próbálták újraéleszteni a gyermeket, de már nem tudták megmenteni az életét.
A helyi lapok szerint az áldozat 12 éves, testvéreivel együtt a gyermekvédelmi hivatal januárban emelte ki a családjából és állami gondozásba vették őket.
A családi típusú lakásba március 9-én vitték. Már másnap megszökött onnan, de a rendőrség megtalálta, amint haza akart utazni szülőfalujába.
Visszavitték ismét a családi típusú lakásba, ahol hétfőn a tragédia történt.
Egyes források szerint a gyermek öngyilkos lett, az erkély ajtaja ugyanis zárva volt, betörte az üveget mielőtt a mélybe vetette volna magát.
A lap szerint a gyermeknek szörnyű sorsa volt. Apja börtönben, az anyja mellől pedig azért vették el a testvéreivel együtt, mert a gyanú szerint a nő szexuális kapcsolatot folytatott a kiskorú – időközben börtönbe került – 18 éves testvérével.
A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
