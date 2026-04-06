Halálos tragédia, lezuhant egy gyermek a negyedik emeletről

Lezuhant egy tömbház negyedik emeletéről és meghalt egy gyermek hétfőn a romániai Piteşti-en, a város Nord nevű lakónegyedében – számolt be róla a Maszol.

A helyszínre kiérkezett mentősök próbálták újraéleszteni a gyermeket, de már nem tudták megmenteni az életét.

A helyi lapok szerint az áldozat 12 éves, testvéreivel együtt a gyermekvédelmi hivatal januárban emelte ki a családjából és állami gondozásba vették őket.

A családi típusú lakásba március 9-én vitték. Már másnap megszökött onnan, de a rendőrség megtalálta, amint haza akart utazni szülőfalujába.

Visszavitték ismét a családi típusú lakásba, ahol hétfőn a tragédia történt.