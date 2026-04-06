2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
emberi maradványok
eltűnt személy
szabadi

Emberi maradványokat találtak Szabadiban, kiderült, ki az áldozat

Egy romos pincénél fedezték fel.
2026. április 06., hétfő 18:37
Vágólapra másolva!

Még 2024 áprilisában tűnt el az az idős férfi a Somogy vármegyei Szabadiban, akinek a felkutatására összefogott a falu és a rendőrség. Azonban sem a helyiek, sem a hatóságok nem jártak sikerrel, egészen mostanáig - írja a SONLINE.

Az idős férfi két éve, egyik reggel elment otthonról, aztán nem látták, családja sem tudta elérni. Utoljára eltűnésének délutánján látták a szőlőhegyről lefelé sétálni. Akkoriban a környéket drónnal többször is átvizsgálták.

A lap szerint most szombaton, azaz 2026. április 4-én emberi maradványokat találtak egy romos szabadi pincénél. Az épületnél felismerték a két évvel ezelőtt eltűnt idős férfi kerékpárját is. A holttestet családja azonosította.

A hírlap munkatársai az ügyben megkeresték a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik megerősítették az értesüléseket. 

A halálesettel kapcsolatban idegenkezűség nem merült fel, a körülményeket a Kaposvári Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indított eljárás keretében vizsgálja. Az elsődleges információk alapján az elhunyt személy azonos az eltűntként keresett férfivel 

– írták válaszukban.

 

A nyitókép illusztráció: police.hu

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra