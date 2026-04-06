Farkasokhoz mászott be egy baba az állatkertben, míg a szülei telefonoztak

A minap pánik tört ki Amerikában, a Pennsylvania államban lévő egyik állatkertben - írta meg hétfőn a LadBible.

A farkasok kifutójára ugyanis bemászott egy 18 hónapos baba, aki félelemérzet nélkül a kezét az egyik állat szájába adta.

Az eset azért történhetett meg, mert a kicsi szülei, a 43 éves anyja és a 61 éves apja mindketten a telefonjukat nyomkodták. Így nem figyeltek a gyerekre.

A kisgyereket - aki csupán kisebb sérüléseket szerzett - szemtanúk hozták ki az állatok helyéről.

Az ügyben nem indult rendőrségi vizsgálat.