Fiatalokat vitt el a Laborc folyó, barátjukat akarták megmenteni

Hőstettükért az életükkel fizettek.
2026. április 06., hétfő 14:47
Tragikus véget ért azoknak a fiataloknak a keresése, akik Szlovákiában, a Nagymihályi járáshoz tartozó Abara (Oborín) község mellett található Laborc (Laborec) folyóból mentették ki fuldokló barátjukat - számolt be róla hétfőn a Paraméter.

„Az eddigi információk szerint az egyik kiskorú fiú bement a vízbe, és fuldokolni kezdett. Segítségére még két fiú ment utána a folyóba, akiknek sikerült őt megmenteniük. Ők maguk már nem tudtak kijutni a partra. Jó cselekedetükért az életükkel fizettek” 

– közölte a rendőrség.


A helyszínen minden mentőegység beavatkozott. A keresésben a rendőrök mellett hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek, valamint tűzoltócsónakot, szonártechnikát, illetve a határ- és idegenrendészet hőkamerás drónját is bevetették.

„Röviddel 16:30 előtt a Laborc folyóban két életjelet nem mutató személyt találtak. A helyszíni orvos kizárta az idegenkezűséget, és boncolást rendelt el. Az ügyben halált okozó bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás indult”

 – közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy az eset érzékenysége és a hozzátartozók iránti tisztelet miatt további részleteket nem közölnek.

 

Nyitókép: Rendőrségi felvétel

 

