„20 évet letöltök, és majd a sírodra köpök" - meg akarta ölni az anyját, mert az nem vitte el az edzőterembe
Fiatalokat vitt el a Laborc folyó, barátjukat akarták megmenteni
Tragikus véget ért azoknak a fiataloknak a keresése, akik Szlovákiában, a Nagymihályi járáshoz tartozó Abara (Oborín) község mellett található Laborc (Laborec) folyóból mentették ki fuldokló barátjukat - számolt be róla hétfőn a Paraméter.
„Az eddigi információk szerint az egyik kiskorú fiú bement a vízbe, és fuldokolni kezdett. Segítségére még két fiú ment utána a folyóba, akiknek sikerült őt megmenteniük. Ők maguk már nem tudtak kijutni a partra. Jó cselekedetükért az életükkel fizettek”
– közölte a rendőrség.
A helyszínen minden mentőegység beavatkozott. A keresésben a rendőrök mellett hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek, valamint tűzoltócsónakot, szonártechnikát, illetve a határ- és idegenrendészet hőkamerás drónját is bevetették.
„Röviddel 16:30 előtt a Laborc folyóban két életjelet nem mutató személyt találtak. A helyszíni orvos kizárta az idegenkezűséget, és boncolást rendelt el. Az ügyben halált okozó bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás indult”
– közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy az eset érzékenysége és a hozzátartozók iránti tisztelet miatt további részleteket nem közölnek.
Nyitókép: Rendőrségi felvétel
