Fiatalokat vitt el a Laborc folyó, barátjukat akarták megmenteni

Tragikus véget ért azoknak a fiataloknak a keresése, akik Szlovákiában, a Nagymihályi járáshoz tartozó Abara (Oborín) község mellett található Laborc (Laborec) folyóból mentették ki fuldokló barátjukat - számolt be róla hétfőn a Paraméter.

„Az eddigi információk szerint az egyik kiskorú fiú bement a vízbe, és fuldokolni kezdett. Segítségére még két fiú ment utána a folyóba, akiknek sikerült őt megmenteniük. Ők maguk már nem tudtak kijutni a partra. Jó cselekedetükért az életükkel fizettek”

– közölte a rendőrség.



A helyszínen minden mentőegység beavatkozott. A keresésben a rendőrök mellett hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek, valamint tűzoltócsónakot, szonártechnikát, illetve a határ- és idegenrendészet hőkamerás drónját is bevetették.