„20 évet letöltök, és majd a sírodra köpök" - meg akarta ölni az anyját, mert az nem vitte el az edzőterembe

A napokban elítélték azt az Ohió állambeli férfit Amerikában, aki még 2025.október 15-én késsel fenyegette és majdnem megölte édesanyját - tudatta a Mirror vasárnap.

Az 52 éves Andrew Malone akkor azt kérte a nőtől, hogy vigye el az edzőterembe, ám az asszony nem tett eleget fia kérésének. Ettől a fickó teljesen bedühödött és olyan erősen kezdte el fojtogatni édesanyját, hogy az majdnem belehalt a fia szorításába.

Ráadásul nem csak fizikailag, hanem verbálisan is bántalmazta.

„20 évet letöltök, és majd a sírodra köpök"

- hajtogatta a fojtogatás közben.