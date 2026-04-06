„20 évet letöltök, és majd a sírodra köpök" - meg akarta ölni az anyját, mert az nem vitte el az edzőterembe
A napokban elítélték azt az Ohió állambeli férfit Amerikában, aki még 2025.október 15-én késsel fenyegette és majdnem megölte édesanyját - tudatta a Mirror vasárnap.
Az 52 éves Andrew Malone akkor azt kérte a nőtől, hogy vigye el az edzőterembe, ám az asszony nem tett eleget fia kérésének. Ettől a fickó teljesen bedühödött és olyan erősen kezdte el fojtogatni édesanyját, hogy az majdnem belehalt a fia szorításába.
Ráadásul nem csak fizikailag, hanem verbálisan is bántalmazta.
„20 évet letöltök, és majd a sírodra köpök"
- hajtogatta a fojtogatás közben.
Végül a nőnek sikerült kiszabadulnia a fogásából és szólni a rokonoknak, akik értesítették a rendőrséget.
A hatóságok még akkor elfogták és letartóztatták, sőt, őrizetbe is vették.
Azonban már nem ez volt az első eset, hogy Andrew kárt tegyen bármely módon édesanyjában, Évek óta bántotta az asszonyt, de ő mindig megbocsájtott gyermekének.
A minap a Teesside Koronabíróságon is megsajnálta, mikor súlyos börtönbüntetésre ítélték. A szabadságvesztés mennyiségét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Nyitókép: Cleveland Police
