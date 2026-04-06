Hárman meghaltak a húsvéti tojáskeresésben, fa dőlt a csoportra – egy 10 hónapos csecsemő az egyik áldozat
Húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa a németországi Flensburghoz közeli erdős területen vasárnap, a balesetben legalább három ember életét vesztette – közölte a helyi rendőrség szóvivője a BILD szerint.
A német sajtóban idézett beszámolók alapján a baleset vasárnap délelőtt 11 óra körül történt a Flensburg melletti Satrupholmnál. A csoportra a viharos szél miatt kidőlt fa zuhant rá.
A Deutsche Welle (DW) német állami műsorszolgáltató közlése szerint a balesetben egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány életét vesztette, egy 18 éves nő pedig életveszélyesen megsérült. A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak.
A német meteorológiai hivatal közlése szerint vasárnap az ország északi részén viharos időjárás uralkodott.
A széllökések az óránkénti 55-65 kilométeres sebességet is elérhették, a nyílt területeken pedig akár óránként 80 kilométeresre is erősödhettek.
A tragédia után részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke és a tartományi kormányzat több más tagja is.
