Sokkoló jelentés Kárpátaljáról: jogtalanul, embertelen körülmények között tartják fogva a hadköteleseket az ungvári toborzóközpontban
Az ukrán emberi jogi biztos hivatala által közölt adatok alapján a létesítményben sokakat hetek óta fogva tartanak, és van olyan hadköteles, aki már ötven napja vesztegel az épületben – írja a Kárpáthír. A behívottakat megfosztják irataiktól és mobiltelefonjuktól, nem vehetnek igénybe ügyvédi segítséget, és családtagjaikkal sem léphetnek kapcsolatba. A fogvatartás körülményei alapjaiban sértik az emberi méltóságot.
A cikk szerint a hatvan fős csoportokra mindössze egyetlen zuhanyzó és toalett jut; az étkezéshez három bögrét és nyolc vastányért biztosítanak, amelyeket mosogatás nélkül adnak tovább egymásnak, a vaságyakon pedig nincs ágynemű.
Dmitro Lubinec emberi jogi biztos a jelentésében így fogalmazott:
A Kárpátalja megyeszékhelyén uralkodó szörnyű állapotok jól példázzák a jelenlegi mozgósítási rendszer törvényen felüliségét, amikor a toborzóirodák gyakorlatilag börtönként működnek.
A tisztviselő megállapításai szerint ráadásul a toborzóhelyeken az egészségügyi ellátás is kritikán aluli, így az orvosi bizottságok a katonai szolgálatra nyilvánvalóan alkalmatlan személyeket is besoroznak
– írja a lap.
Forrás: Mandiner
