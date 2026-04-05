2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
kényszersorozás
Kárpátalja
börtön
háború

Sokkoló jelentés Kárpátaljáról: jogtalanul, embertelen körülmények között tartják fogva a hadköteleseket az ungvári toborzóközpontban

A toborzóközpontban börtönszerű körülmények uralkodnak.
2026. április 05., vasárnap 08:27
Vágólapra másolva!

Az ukrán emberi jogi biztos hivatala által közölt adatok alapján a létesítményben sokakat hetek óta fogva tartanak, és van olyan hadköteles, aki már ötven napja vesztegel az épületben – írja a Kárpáthír. A behívottakat megfosztják irataiktól és mobiltelefonjuktól, nem vehetnek igénybe ügyvédi segítséget, és családtagjaikkal sem léphetnek kapcsolatba. A fogvatartás körülményei alapjaiban sértik az emberi méltóságot.

A cikk szerint a hatvan fős csoportokra mindössze egyetlen zuhanyzó és toalett jut; az étkezéshez három bögrét és nyolc vastányért biztosítanak, amelyeket mosogatás nélkül adnak tovább egymásnak, a vaságyakon pedig nincs ágynemű.


Dmitro Lubinec emberi jogi biztos a jelentésében így fogalmazott:

A Kárpátalja megyeszékhelyén uralkodó szörnyű állapotok jól példázzák a jelenlegi mozgósítási rendszer törvényen felüliségét, amikor a toborzóirodák gyakorlatilag börtönként működnek.

A tisztviselő megállapításai szerint ráadásul a toborzóhelyeken az egészségügyi ellátás is kritikán aluli, így az orvosi bizottságok a katonai szolgálatra nyilvánvalóan alkalmatlan személyeket is besoroznak

 – írja a lap.

Forrás: Mandiner / A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra