Nem kérek mást, csak a józan ész visszatérését – írta a közösségi médiában Robert Fico. A szlovák kormányfő szerint az EU, és különösen az Európai Bizottság az energiabiztonság kérdésében kezd egy „öngyilkos hajóhoz” hasonlítani.

A mai telefonbeszélgetésem Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is megerősítette, hogy a hatalmas energiaválsággal nem küzdhetünk csak nemzeti szinten

– hívta fel a figyelmet Fico.



Ennek ellenére a szlovák és a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a nemzeti gazdaságokat és polgárait az Európai Bizottság ideológiai vakságától és alkalmatlanságától, a rosszindulatú ukrán elnöktől és az Irán elleni háború következményeitől – hangsúlyozta.