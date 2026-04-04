Húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa Németországban, többen meghaltak
Brutális földrengésről került ki videó, több áldozatról szólnak a hírek
Az 5,8-as magnitúdójú földmozgás helyi idő szerint 20 óra 42 perckor (közép-európai idő szerint 18:15) történt északkelet-Afganisztánban, a fészke 186,4 kilométer mélyen volt az Amerikai Geológiai Tudományok Intézete (USGS) szerint. A földrengés epicentruma a Badahsztán tartománybeli Dzsurmtól 35 kilométerre délre volt, de a lökéseket több afgán tartományban, így a fővárosban, Kabulban is érezni lehetett - jelentették az AFP tudósítói.
Hamdullah Fitrat helyettes kormányszóvivő az X közösségi oldalon közölte, hogy az elsőleges információk szerint tizenketten haltak meg és négyen sérültek meg a földrengés következtében. A szóvivő szerint harmincnyolc lakóház megrongálódott, a földmozgás összesen negyven családot érintett.
Az afgán Vörös Félhold szóvivője, Abdul Kadím Abrar is megerősítette az áldozatok számát. Hozzátette, hogy a halálesetek többsége Kabul tartományban történt. Az egészségügy-minisztérium korábban közölte, hogy a Kabul tartománybeli Goszfand Dara térségében egy család nyolc tagja halt meg, csak egy kétéves gyermek élte túl a szerencsétlenséget, őt kórházba szállították.
Afganisztánban gyakoriak a földrengések, különösen a Hindukus-hegység mentén, amely az eurázsiai és indiai tektonikus lemezek találkozási pontja közelében fekszik. 2025 augusztusában Kunár, Lagman és Nangarhar tartományban pusztító földrengés - a legsúlyosabb Afganisztán közelmúltjában - több mint 2200 ember halálát és közel 4000 sérülését okozta az afgán hatóságok szerint. Az iráni határhoz közel fekvő Herátban 2023-ban több mint 1500-an haltak meg.
Forrás: MTI
