Ukrajna: nem kell megjavítani a Barátság vezetéket, hanem búcsút kell inteni az orosz olajnak

Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy interjúban beszélt a Barátság kőolajvezeték helyzetéről és az ezzel kapcsolatos nemzetközi vitákról.

Elmondása szerint a vezetéket egy orosz csapás rongálta meg, és Ukrajna erről tájékoztatta az Európai Bizottságot, valamint az érintett partnereket, köztük Magyarországot és Szlovákiát is. Hozzátette, hogy rendszeresen információt adnak a károk mértékéről, az állapotról és a helyreállítás várható időkeretéről.

A szóvivő ugyanakkor értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy egyes felvetések szerint külső ellenőröket kellene a helyszínre engedni. Mint mondta, Ukrajnában hadiállapot van, és ilyen körülmények között nem tartják elfogadhatónak, hogy külföldi szereplők helyszíni vizsgálatot végezzenek. Hangsúlyozta, hogy minden szükséges információt megosztanak a partnerekkel, ezért nem látja indokoltnak a külön ellenőrzést.