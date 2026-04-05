Hiába stabil a gázellátás, a törökök emelik a rezsi árát

Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság. A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal:

a lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek,

az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek,

a villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.

A rendszer ugyanakkor nem változik alapjaiban: továbbra is érvényben marad a sávos díjszabás, amely a fogyasztás mértékéhez igazítja a fizetendő összeget, és célja a kereslet szabályozása, illetve a költségek igazságosabb elosztása. A cikk rámutat arra is, hogy az energiaárak növekedése nem elszigetelt jelenség, hanem

szorosan összefügg a nemzetközi folyamatokkal, különösen az olaj- és gázpiac feszültségeivel.

Ezek a tényezők világszerte növelik a rezsiköltségeket, és Törökország példája jól mutatja, hogy még stabil ellátás mellett is komoly áremelkedés következhet be. A globális energiaválság hatásai elérnek a lakossághoz is, a fogyasztók közvetlenül is megérzik az árak emelkedését, még olyan országokban is, ahol nincs közvetlen ellátási zavar.