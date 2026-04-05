2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
energiaválság
rezsiemelés
áram
gáz
törökország

Hiába stabil a gázellátás, a törökök emelik a rezsi árát

Törökország rezsiemeléssel reagál a globális energiapiaci nyomásra, áprilistól jelentősen drágult az áram és a földgáz, ami közvetlenül érinti a lakosságot és a gazdasági szereplőket is. Az intézkedés jól mutatja, hogy a nemzetközi energiaválság hatásai továbbra is begyűrűznek, még azokban az országokban is, ahol az ellátás egyébként stabil.
2026. április 05., vasárnap 10:45
Frissítve: 2026. április 05., vasárnap 10:46
Vágólapra másolva!

Törökország jelentős áram- és gázáremelést hajtott végre, amely egyszerre érinti a lakosságot és a vállalkozásokat - írja a Világgazdaság energiahelyzet rovatában a Türkiye Today portálra hivatkozva. Az energiahiány miatt soha nem látott energiaválság jöhet. Az intézkedés hátterében elsősorban a globális energiapiaci árrobbanás áll, amely a török hatóságokat is áremelésre kényszerítette, még annak ellenére is, hogy az ország ellátásbiztonsága alapvetően stabil maradt. 

Az áram ára is kezd elszabadulni az energiaválság miatt (képünk illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Az energiaválság miatt emelkedik az áram és a gáz ára Törökországban

Az új tarifák április elején léptek életbe, és különböző mértékben érintik az egyes fogyasztói csoportokat. A villamos energia ára a háztartások esetében mintegy 25 százalékkal nőtt, míg a szolgáltató szektorban kisebb, az iparban pedig mérsékeltebb emelést vezettek be. A mezőgazdasági felhasználók szintén jelentős, közel negyedével magasabb árakkal szembesülnek. A Magyar Nemzet azt írja, az ország energiaügyi szabályozó hatósága által végrehajtott kiigazításnak megfelelően a villamosenergia-árak

  • a lakossági fogyasztók számára 25 százalékkal, 
  • a köz- és magánszolgáltatói szektor számára 17,5 százalékkal, 
  • az ipari fogyasztók számára 5,8 százalékkal, 
  • a mezőgazdasági felhasználók számára pedig 24,8 százalékkal emelkedtek.

Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság. A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal:

  • a lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek, 
  • az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek, 
  • a villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.

A rendszer ugyanakkor nem változik alapjaiban: továbbra is érvényben marad a sávos díjszabás, amely a fogyasztás mértékéhez igazítja a fizetendő összeget, és célja a kereslet szabályozása, illetve a költségek igazságosabb elosztása. A cikk rámutat arra is, hogy az energiaárak növekedése nem elszigetelt jelenség, hanem 

szorosan összefügg a nemzetközi folyamatokkal, különösen az olaj- és gázpiac feszültségeivel. 

Ezek a tényezők világszerte növelik a rezsiköltségeket, és Törökország példája jól mutatja, hogy még stabil ellátás mellett is komoly áremelkedés következhet be. A globális energiaválság hatásai elérnek a lakossághoz is, a fogyasztók közvetlenül is megérzik az árak emelkedését, még olyan országokban is, ahol nincs közvetlen ellátási zavar. 

Az energiaválság Európában is fokozódik:

Nyitókép: Illusztráció/Shutterstock

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra