Húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa Németországban, többen meghaltak
Hiába stabil a gázellátás, a törökök emelik a rezsi árát
Törökország jelentős áram- és gázáremelést hajtott végre, amely egyszerre érinti a lakosságot és a vállalkozásokat - írja a Világgazdaság energiahelyzet rovatában a Türkiye Today portálra hivatkozva. Az energiahiány miatt soha nem látott energiaválság jöhet. Az intézkedés hátterében elsősorban a globális energiapiaci árrobbanás áll, amely a török hatóságokat is áremelésre kényszerítette, még annak ellenére is, hogy az ország ellátásbiztonsága alapvetően stabil maradt.
Az energiaválság miatt emelkedik az áram és a gáz ára Törökországban
Az új tarifák április elején léptek életbe, és különböző mértékben érintik az egyes fogyasztói csoportokat. A villamos energia ára a háztartások esetében mintegy 25 százalékkal nőtt, míg a szolgáltató szektorban kisebb, az iparban pedig mérsékeltebb emelést vezettek be. A mezőgazdasági felhasználók szintén jelentős, közel negyedével magasabb árakkal szembesülnek. A Magyar Nemzet azt írja, az ország energiaügyi szabályozó hatósága által végrehajtott kiigazításnak megfelelően a villamosenergia-árak
- a lakossági fogyasztók számára 25 százalékkal,
- a köz- és magánszolgáltatói szektor számára 17,5 százalékkal,
- az ipari fogyasztók számára 5,8 százalékkal,
- a mezőgazdasági felhasználók számára pedig 24,8 százalékkal emelkedtek.
Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság. A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal:
- a lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek,
- az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek,
- a villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.
A rendszer ugyanakkor nem változik alapjaiban: továbbra is érvényben marad a sávos díjszabás, amely a fogyasztás mértékéhez igazítja a fizetendő összeget, és célja a kereslet szabályozása, illetve a költségek igazságosabb elosztása. A cikk rámutat arra is, hogy az energiaárak növekedése nem elszigetelt jelenség, hanem
szorosan összefügg a nemzetközi folyamatokkal, különösen az olaj- és gázpiac feszültségeivel.
Ezek a tényezők világszerte növelik a rezsiköltségeket, és Törökország példája jól mutatja, hogy még stabil ellátás mellett is komoly áremelkedés következhet be. A globális energiaválság hatásai elérnek a lakossághoz is, a fogyasztók közvetlenül is megérzik az árak emelkedését, még olyan országokban is, ahol nincs közvetlen ellátási zavar.
Az energiaválság Európában is fokozódik:
Nyitókép: Illusztráció/Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Terrortámadás készült a magyar határ közelében
Alekszandar Vucsics: Kompromisszum nélkül intézkedéseket teszünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti az infrastruktúrát
Nagyszabású rendőri és katonai akció a kritikus gázinfrastruktúra közelében Magyarkanizsán - videóval
Vucsics: Nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a Török Áramlatnál a magyar határ közelében
Ukrajna: nem kell megjavítani a Barátság vezetéket, hanem búcsút kell inteni az orosz olajnak
Sokkoló jelentés Kárpátaljáról: jogtalanul, embertelen körülmények között tartják fogva a hadköteleseket az ungvári toborzóközpontban
Robert Fico öngyilkos hajóhoz hasonlította az EU energiabizottságát
Brutális földrengésről került ki videó, több áldozatról szólnak a hírek
Összepréselték egymást a szurkolók, meghalt egy ember a nézőtéren – Videó
„Csak lőj le!” – halálos lövés lett a veszekedés vége egy szerelmi háromszögben
Csákánnyal végzett sérült féltestvérével a fészerben