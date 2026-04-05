szerbia
török áramlat
robbanóanyag

Alekszandar Vucsics: Kompromisszum nélkül intézkedéseket teszünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti az infrastruktúrát

A szerb elnök megerősítette, hogy robbanóanyagok voltak a velebiti állomás közelében, nem messze a Török Áramlat gázvezetéktől. Alekszandar Vucsics hozzátette, az incidenst áldozatok nélkül sikerült megakadályozni, és megköszönte mindenkinek, aki részt vett az észak-vajdasági akcióban.
2026. április 05., vasárnap 11:37
Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a Török Áramlatnál a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök újágíróknak nyilatkozva elmondta, katonáik és rendőreik vasárnap reggel a velebiti településtől nem messze, két hátizsákot, két nagy csomag robbanóanyagot találtak gyutacsokkal.

Mint mondta, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is tájékoztatta.

Beszéltem Orbán Viktorral, tájékoztattam őt, hogy gázszünet van, hogy Magyarországon nem lesz gáz, és Észak-Szerbiában sem. Később beszélhetünk néhány részletről, a hadsereg, a kémelhárítás, vagy a katonai biztonsági ügynökség, mindazok, akiknek a feladata a kritikus gázinfrastruktúra megőrzése volt, tájékoztatni fogják önöket a nap folyamán 

– mondta Vucsics, és kiemelte: Kíméletlenül fogunk fellépni mindenkivel, aki úgy gondolja, hogy létfontosságú infrastruktúrát veszélyeztet.

Nyilvánvaló, hogy a geopolitikai játszmák minket is érintenek, ezért kell a legmagasabb szintű képességeket mutatnunk. Könyörtelenül fogunk fellépni mindenkivel szemben, aki úgy gondolja, hogy veszélyezteti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját. Könyörtelenül. A robbanóanyagok pusztító ereje sok-sok-sok embert veszélyeztethetett volna

– emelte ki a szerb elnök.

Vucsics gratulált minden katolikus kereszténynek húsvét alkalmából. – A magyar lakosság nagy része, testvéreink is ott élnek. Egyrészt sajnálom, hogy húsvétkor megzavartuk őket, másrészt örülök, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint sikerült megakadályoznunk egy, a Szerb Köztársaság létfontosságú érdekeit sértő súlyos akciót áldozatok nélkül – tette hozzá.

Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: Alekszandar Vucsics Facebook-oldala

