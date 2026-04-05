Alekszandar Vucsics: Kompromisszum nélkül intézkedéseket teszünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti az infrastruktúrát

Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a Török Áramlatnál a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök újágíróknak nyilatkozva elmondta, katonáik és rendőreik vasárnap reggel a velebiti településtől nem messze, két hátizsákot, két nagy csomag robbanóanyagot találtak gyutacsokkal.

Mint mondta, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is tájékoztatta.

Beszéltem Orbán Viktorral, tájékoztattam őt, hogy gázszünet van, hogy Magyarországon nem lesz gáz, és Észak-Szerbiában sem. Később beszélhetünk néhány részletről, a hadsereg, a kémelhárítás, vagy a katonai biztonsági ügynökség, mindazok, akiknek a feladata a kritikus gázinfrastruktúra megőrzése volt, tájékoztatni fogják önöket a nap folyamán

– mondta Vucsics, és kiemelte: Kíméletlenül fogunk fellépni mindenkivel, aki úgy gondolja, hogy létfontosságú infrastruktúrát veszélyeztet.