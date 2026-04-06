Megtalálták A Nagy Ő sztárjának holttestét, kiderültek a részletek
A spanyol nyomozók bejelentették, hogy hivatalosan is megtalálták A Nagy Ő sztárjának, Lovas Annabellának a holttestét. A 32 éves reality-sztárra egy spanyol szigeten, Gran Canarián találtak rá.
Annabella A Nagy Ő 2021-es évadában szerzett hírnevet, ahová Tóth Dávid szívéért jelentkezett. A sztárt szerepelése után először 2024 novemberében jelentették eltűntnek, ám az ügy napokkal később megoldódott, amikor a rendőrség megtalálta egy apartmanban a Gran Canaria-i Playa del Inglés üdülőhelyen, és megerősítette, hogy biztonságban van.
A nyomozók azonban 2025. március 6-án egy holttestet találtak egy természetes medencében a közeli Berriel-szurdokban, az előző havi viharokat követően. A meghalt nő deréktól lefelé meztelen volt. A halál pontos okát nem tudták megoldani, és végleges DNS-mintát sem sikerült venniük.
Annyit tudtak megállapítani, hogy az áldozat vállán és hátán tetoválások voltak - még ujjlenyomatokat sem tudtak venni, mivel az ujjbegyek a vízben töltött idő miatt megsemmisültek. A becslések szerint a nő három hétig feküdhetett a vízben.
A vízben töltött hosszú idő alatt az áldozat személyes tárgyai is elúsztak. Annak ellenére, hogy drónokat és helikoptereket is bevetettek a nehezen megközelíthető terület átkutatásához, a nő holmijainak nyomát sem találták.
A 2024 novemberében indított eltűnt személy bejelentést bár akkor visszavonták, a holttest megtalálása előtt a sztár családja ismét jelezte a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben. Ez késztette arra a nyomozókat, hogy fontolóra vegyék: Annabella lehet az azonosítatlan nő. A DNS-vizsgálatok során kinyert minták rossz állapota miatt két egymást követő kísérlet ellenére sem sikerült azonban egyezést kimutatni a rokonoktól származó mintákkal.
Egy küldött fog hozta az áttörést az ügyben.
Bár a halál pontos oka továbbra sem ismert, a rendőrség kizárta az erőszakos halál lehetőségét, és nem kezeli bűncselekményként az esetet, miután megerősítették a holttest kilétét.
A fogazat olyan, mint egy ujjlenyomat, megvannak a maga jellegzetes pontjai. Az emberi testben ez az egyik legellenállóbb az időjárási és környezeti hatásokkal szemben - mondta Pablo Fernandez Sala rendőrfőnök a Daily Star-nak.
Még nyomoznak a hatóságok
Annabella egy pszichológiai utóhatásokkal járó rákbetegség után költözött Magyarországról Gran Canariára. Miután először eltűntként jelentették, „sebezhető személyként” tartották nyilván.
A rendőrség szerint Annabella valószínűleg kifogyott a pénzéből, és az utcára került. Feltételezik, hogy Gran Canaria más részén halt meg, majd a viharok áradásai sodorhatták a holttestét a nehezen megközelíthető helyre, ahol végül megtalálták.
Kollégáim megpróbálták elérni a természetes medencét, hogy rekonstruálják az utolsó lépéseit, és helyszíni ellenőrzést végezzenek, de ez lehetetlen volt
- fogalmazott Sala a nyomozók munkájáról.
Hozzátette: a helyszín eléréséhez profi hegymászónak kell lenni, és munkájuk hihetetlenül nehéz volt mert kezdetben csak a tetoválásokra tudtak hagyatkozni. A fogminta alapján sikerült adatokat nyerni, mivel DNS-mintát minden próbálkozás ellenére sem tudtak megfelelően rögzíteni.
Mindezek ellenére, hogy pontosan mi történt a reality-sztárral, a nyomozók továbbra is vizsgálják - írja a lap.
Nyitókép: TV2 A Nagy Ő - The Bachelor
