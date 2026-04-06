Menczer: Peti, nem érted! Aki az ukránokkal van, azt nem hívják meg a Védelmi Tanácsba

Azokat hívják meg a Védelmi Tanács üléseire, akik meg akarják védeni Magyarországot, például Magyarország energiabiztonságát – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán hétfőn.
2026. április 06., hétfő 15:11
Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter most azért rikácsol, hogy hívják meg a Védelmi Tanács üléseire, mondván neki ehhez joga van, mert meg fogja nyerni a következő választást.

De nem fogja.

Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Peti a Védelmi Tanács üléseire, mint a neve is mutatja, azokat hívják meg, akik meg akarják védeni Magyarországot, például Magyarország energiabiztonságát

 – hangsúlyozta a fideszes politikus.

Hozzátette, azok, akik az ukránokkal vannak, azokat meg nem hívják. 

Lássuk be, ez így logikus. A magyarok nem akarnak 1000 forintos benzint és háromszoros rezsiárat, a magyarok nem akarnak ukrán kémeket, ukrán ügynököket és a magyarok nem akarnak tiszás ukránbarát ügynökkormányt sem. Április 12-én a valóság, Peti felkapcsolja a lámpát. Addig is mindenkinek szép húsvét hétfőt kívánok! 

– mondta Menczer Tamás.

