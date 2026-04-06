Már az 1000 forintos lélektani határt is átlépték az üzemanyagárak húsvétkor Németországban
A Bild cikke szerint a drágulás nemcsak elszigetelt jelenség, hanem országos trend. Az átlagárak is történelmi csúcsra emelkedtek:
- a Super benzin ára elérte a 2,30 eurót,
- az E10 2,24 euróba került,
- a dízel pedig 2,49 euróra ugrott literenként.
Ez már önmagában is rekord, ráadásul egyetlen hét alatt drámai emelkedés történt: a benzin akár 18–23 centtel, a dízel több mint 20 centtel drágult.
„Ez már az őrület” – 3 euró feletti árak egyes kutakon
A legdurvább helyzet a Rajna–Majna térségében alakult ki, például Frankfurt környékén. Egyes kutakon húsvétvasárnap:
- a dízel ára 3,16 euró/liter,
- a benziné pedig 3,03 euró/liter volt.
Ez már messze átlépi azt a lélektani határt, amit sok autós még elfogadhatónak tart. Bár később az árakat csökkentették, még így is 2,6–2,8 euró körül maradtak, ami továbbra is rendkívül magas szint.
Nemhogy segített volna – inkább rontott a szabályozás
A német kormány által bevezetett úgynevezett „12 órás szabály” – amely szerint a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat – nem hozta meg a várt enyhülést. Sőt, a tapasztalatok szerint:
- az árak még gyorsabban és kiszámíthatatlanabbul változnak,
- rövid idő alatt akár 7 centes ugrások is előfordulnak,
- az autósok pedig gyakorlatilag elvesztették a lehetőséget arra, hogy „jó időben” tankoljanak.
Egyre nagyobb teher az autósoknak
A folyamatos drágulás mögött elsősorban a feszült olajpiaci helyzet áll, amelyben egyelőre nem látszik enyhülés. Ennek következtében:
- a német autósok egyre nagyobb anyagi nyomás alá kerülnek,
- a napi közlekedés költségei jelentősen megugrottak,
- és még az árfigyelő alkalmazások használata mellett is nehéz valódi megtakarítást elérni.
A németországi helyzet jól mutatja, milyen következményekkel járhat a védett árak hiánya: az üzemanyagárak gyorsan elszabadulhatnak, és rövid idő alatt extrém szintekre emelkedhetnek. Húsvétkor ez már nemcsak figyelmeztetés volt, hanem sok autós számára kézzelfogható valóság.
Nyitókép illusztráció (MTI)
