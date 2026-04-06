Már az 1000 forintos lélektani határt is átlépték az üzemanyagárak húsvétkor Németországban

A védett ár minden magyar autósnak biztosítja Európa egyik legolcsóbb üzemanyagát
Miközben Magyarországon a Fidesz-KDNP kormány továbbra is biztosítja a védett üzemanyagárakat, addig Németországban egyre súlyosabb helyzetbe kerülnek az autósok: húsvétkor már a 3 eurót – vagyis átszámítva az 1000 forintos literenkénti árat – is meghaladták egyes kutakon az árak.
2026. április 06., hétfő 08:07
A Bild cikke szerint a drágulás nemcsak elszigetelt jelenség, hanem országos trend. Az átlagárak is történelmi csúcsra emelkedtek:

  • a Super benzin ára elérte a 2,30 eurót, 
  • az E10 2,24 euróba került, 
  • a dízel pedig 2,49 euróra ugrott literenként. 

Ez már önmagában is rekord, ráadásul egyetlen hét alatt drámai emelkedés történt: a benzin akár 18–23 centtel, a dízel több mint 20 centtel drágult.

„Ez már az őrület” – 3 euró feletti árak egyes kutakon

A legdurvább helyzet a Rajna–Majna térségében alakult ki, például Frankfurt környékén. Egyes kutakon húsvétvasárnap:

  • a dízel ára 3,16 euró/liter, 
  • a benziné pedig 3,03 euró/liter volt. 

Ez már messze átlépi azt a lélektani határt, amit sok autós még elfogadhatónak tart. Bár később az árakat csökkentették, még így is 2,6–2,8 euró körül maradtak, ami továbbra is rendkívül magas szint.

Nemhogy segített volna – inkább rontott a szabályozás

A német kormány által bevezetett úgynevezett „12 órás szabály” – amely szerint a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat – nem hozta meg a várt enyhülést. Sőt, a tapasztalatok szerint:

  • az árak még gyorsabban és kiszámíthatatlanabbul változnak, 
  • rövid idő alatt akár 7 centes ugrások is előfordulnak, 
  • az autósok pedig gyakorlatilag elvesztették a lehetőséget arra, hogy „jó időben” tankoljanak. 

Egyre nagyobb teher az autósoknak

A folyamatos drágulás mögött elsősorban a feszült olajpiaci helyzet áll, amelyben egyelőre nem látszik enyhülés. Ennek következtében:

  • a német autósok egyre nagyobb anyagi nyomás alá kerülnek, 
  • a napi közlekedés költségei jelentősen megugrottak, 
  • és még az árfigyelő alkalmazások használata mellett is nehéz valódi megtakarítást elérni. 

A németországi helyzet jól mutatja, milyen következményekkel járhat a védett árak hiánya: az üzemanyagárak gyorsan elszabadulhatnak, és rövid idő alatt extrém szintekre emelkedhetnek. Húsvétkor ez már nemcsak figyelmeztetés volt, hanem sok autós számára kézzelfogható valóság.

Nyitókép illusztráció (MTI)

