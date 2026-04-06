XIV. Leó pápa: a keresztények igazságát gyakran álhírek homályosítják el

XIV. Leó a Krisztus feltámadását hírül adó asszony példáját a megüresedett sírt a holttest elrablásával magyarázó katonákkal állította szembe.

Az elsők új és örök életet hirdettek, a másodikok a biztos és végleges halál verzióját képviselték - mondta a pápa.

"Ez az ellentét elgondolkodtat a keresztény tanúvallomás értékén és az emberi kommunikáció tisztességén. Gyakran ugyanis az igazság elmondását, mai kifejezéssel, fake news homályosítja el, vagyis hazugság, rejtett célzás, alaptalan vádaskodás"

- jelentette ki XIV. Leó, aki úgy vélte, az akadályok ellenére az igazság nem marad rejtett, ellenkezőleg, az ember elébe megy, és fényével áthatolja a legsötétebb árnyakat.

A katolikus egyházfő jelentős küldetésnek nevezte, hogy az evangélium üzenete azokat is elérje, akiket elnyom a "történelmet eltorzító, a lelkiismereteket megzavaró" gonoszság.