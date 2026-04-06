XIV. Leó pápa: a keresztények igazságát gyakran álhírek homályosítják el
Tinik rabolták el osztálytársukat, megverték és fegyverrel fenyegették
Emberrablással vádolnak négy 17 éves texasi fiút Amerikában, miután elrabolták és megverték volt osztálytársukat - számolt be róla a People vasárnap.
Az incidens február 19-én kezdődött, amikor az áldozat három osztálytársával elhagyta a Del Valle Középiskolát. Onnan egy közeli házba csalták, ahol a negyedik fiú várakozott.
A garázsba vitték, ahol az egyikük fegyvert tartott a fejéhez, míg a többiek ragasztószalaggal megkötözték a kezét, a lábát és letapasztották a száját. Az esetet le is videózták, végül szabadon engedték a tinit.
A diák a rendőröknek később azt mondta, hogy megégették, alkoholfogyasztásra kényszerítették, valamint alumínium ütőkkel, sétabottal és övvel bántalmazták. Sőt, többször is azt hajtogatták, hogy meg fogják ölni.
A hatósági vizsgálatok és kihallgatások alapján kiderült, hogy a fiatalok azért rabolták el és támadták meg társukat, mert az szóba elegyedett az egyikük barátnőjével.
A napokban emeltek vádat ellenük.
Ha a bíróságon a következő tárgyalások alkalmával bűnösnek találják őket, akár több év börtönbüntetésre is számíthatnak.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Halálos tragédia, lezuhant egy gyermek a negyedik emeletről
Farkasokhoz mászott be egy baba az állatkertben, míg a szülei telefonoztak
„20 évet letöltök, és majd a sírodra köpök" - meg akarta ölni az anyját, mert az nem vitte el az edzőterembe
Fiatalokat vitt el a Laborc folyó, barátjukat akarták megmenteni
Hárman meghaltak a húsvéti tojáskeresésben, fa dőlt a csoportra – egy 10 hónapos csecsemő az egyik áldozat
A szerb katonai hírszerzés hónapok óta jelezte a szabotázsakció veszélyét
Már az 1000 forintos lélektani határt is átlépték az üzemanyagárak húsvétkor Németországban
Húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa Németországban, többen meghaltak
Terrortámadás készült a magyar határ közelében
Alekszandar Vucsics: Kompromisszum nélkül intézkedéseket teszünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti az infrastruktúrát
Nagyszabású rendőri és katonai akció a kritikus gázinfrastruktúra közelében Magyarkanizsán - videóval