Tinik rabolták el osztálytársukat, megverték és fegyverrel fenyegették

Emberrablással vádolnak négy 17 éves texasi fiút Amerikában, miután elrabolták és megverték volt osztálytársukat - számolt be róla a People vasárnap.

Az incidens február 19-én kezdődött, amikor az áldozat három osztálytársával elhagyta a Del Valle Középiskolát. Onnan egy közeli házba csalták, ahol a negyedik fiú várakozott.

A garázsba vitték, ahol az egyikük fegyvert tartott a fejéhez, míg a többiek ragasztószalaggal megkötözték a kezét, a lábát és letapasztották a száját. Az esetet le is videózták, végül szabadon engedték a tinit.

A diák a rendőröknek később azt mondta, hogy megégették, alkoholfogyasztásra kényszerítették, valamint alumínium ütőkkel, sétabottal és övvel bántalmazták. Sőt, többször is azt hajtogatták, hogy meg fogják ölni.

A hatósági vizsgálatok és kihallgatások alapján kiderült, hogy a fiatalok azért rabolták el és támadták meg társukat, mert az szóba elegyedett az egyikük barátnőjével.