Rátörte az ajtót, majd halálosan megfenyegette szomszédját egy férfi

Súlyos fenyegetéssel és erőszakos fellépéssel végződött egy konfliktus egy Devecserhez közeli kistelepülésen – számolt be kedden a police.hu.

A viszály még novemberben kezdődött, amikor egy helyi nő bejelentést tett a rendőrségen. Elmondása szerint szomszédja azzal az indokkal ment át hozzá, hogy a lányát keresi, ám amikor nem engedték be, erőszakhoz folyamodott: betörte az ajtó üvegét, majd szóváltás alakult ki közöttük.

A helyzet gyorsan elmérgesedett, a férfi ugyanis megfenyegette a nőt, hogy felgyújtja a házát. A sértett arról is beszámolt, hogy korábban már előfordult: a szomszéd fegyverrel jelent meg náluk. A rendőrök másnap elfogták az idős férfit, majd otthonában kutatást tartottak.

Ennek során egy kispuskát és közel kétszáz lőszert találtak és foglaltak le.

Az ügyben rongálás, fenyegetéssel elkövetett zaklatás, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt indult eljárás. Az Ajkai Rendőrkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat pedig vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.