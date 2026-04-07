Hidvéghi Balázs: a teljes leválás az orosz energiahordozókról havi szinten akár mintegy 100 ezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait
Az energiaellátás kérdése a magyar családok pénztárcáját is közvetlenül érinti: a teljes leválás az orosz energiahordozókról jelentős többletköltséget okozna, amely havi szinten akár mintegy 100 ezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait − mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.
Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott,
az ügy Magyarország számára létfontosságú ellátási vonalakat érint és különösen aggasztónak nevezte, hogy a Tisza Párt és az őket kiszolgáló baloldali média elbagatellizálják a történteket és gondolkodás nélkül hamis zászlós műveletet kezdtek emlegetni.
Hozzátette, Európában egyre súlyosabb energiaválság körvonalazódik, amelyet a leválás az orosz energiahordozókról és a nemzetközi konfliktusok egyaránt súlyosbítanak.
Az államtitkár bírálta a brüsszeli energiapolitikát, amely szerinte értelmetlenül a háború folytatását ösztönzi, miközben ellátási nehézségekhez és áremelkedéshez vezet. Példaként említette azokat a javaslatokat, amelyek a fogyasztás csökkentésére, kevesebb utazásra és takarékoskodásra buzdítják az európai lakosságot. Közölte,
Magyarország nem kér ebből az irányból, a kormány célja továbbra is az, hogy megfizethető és biztonságos energiaellátást biztosítson.
Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy a vezetékhálózatok elleni korábbi támadások, köztük az Északi Áramlat felrobbantása miatt is indokolt az óvatosság és minden hasonló esetet ki kell vizsgálni. Megerősítette, a magyarországi szakasz katonai védelem alá helyezése szerinte szükséges lépés.
A műsorban szó esett az európai és ukrán törekvésekről is, ami kapcsán Hidvéghi Balázs azt mondta, külső politikai érdekek azt szorgalmazzák, hogy
Magyarország változtasson jelenlegi energiapolitikáján, azonban a kormány álláspontja szerint a nemzeti érdek elsődleges.
Az államtitkár az ukrán befolyásolási kísérletekről azt mondta, a magyar választásokba történő külső beavatkozás gyanúja komoly kérdés, amelyet vizsgálni kell. Magyarország álláspontja változatlanul a béke melletti kiállás és elutasít minden olyan politikát, amely a konfliktus eszkalációjához vezetne − tette hozzá.
A politikus a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az Amerikai Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatásáról szólva azt mondta, a kétnapos hivatalos út egyértelmű jelzés a patrióta politikai erők közötti együttműködésről.
Úgy fogalmazott,
a jelenlegi nemzetközi helyzetben ezek az erők jelentős nyomás alatt állnak, ezért különösen fontos az egymás iránti támogatás.
Hidvéghi Balázs kiemelte, a látogatás a magyar-amerikai kapcsolatok erősségét is mutatja, amelyek szerinte aranykorukat élik, ami a közös politikai alapoknak is köszönhető, a hasonló megközelítés pedig hozzájárul a két ország együttműködésének erősödéséhez.
(MTI)
