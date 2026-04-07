Hidvéghi Balázs: a teljes leválás az orosz energiahordozókról havi szinten akár mintegy 100 ezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait

Az energiaellátás kérdése a magyar családok pénztárcáját is közvetlenül érinti: a teljes leválás az orosz energiahordozókról jelentős többletköltséget okozna, amely havi szinten akár mintegy 100 ezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait − mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott,

az ügy Magyarország számára létfontosságú ellátási vonalakat érint és különösen aggasztónak nevezte, hogy a Tisza Párt és az őket kiszolgáló baloldali média elbagatellizálják a történteket és gondolkodás nélkül hamis zászlós műveletet kezdtek emlegetni.

Hozzátette, Európában egyre súlyosabb energiaválság körvonalazódik, amelyet a leválás az orosz energiahordozókról és a nemzetközi konfliktusok egyaránt súlyosbítanak.

Az államtitkár bírálta a brüsszeli energiapolitikát, amely szerinte értelmetlenül a háború folytatását ösztönzi, miközben ellátási nehézségekhez és áremelkedéshez vezet. Példaként említette azokat a javaslatokat, amelyek a fogyasztás csökkentésére, kevesebb utazásra és takarékoskodásra buzdítják az európai lakosságot. Közölte,