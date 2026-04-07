Árokba hajtott és felborult egy busz Budapesten

Árokba hajtott és felborult egy busz Budapesten
A sofőr a roncsba szorult.
2026. április 07., kedd 09:22
Súlyos baleset történt a főváros XI. kerületében, a Neszmélyi út és a Péterhegyi út kereszteződésénél – számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfő éjszakai közleményében.

Egy távolsági autóbusz eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, árokba hajtott, majd az oldalára borult. A jármű a baleset során egy közvilágítási oszlopot is kidöntött.

A buszon – amely éppen garázsmenetben közlekedett – csak a sofőr tartózkodott, aki a felborult járműben rekedt.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a berepedt szélvédőt kitörve szabadították ki a buszvezetőt

– írták.

A helyszínre mentőt is riasztottak.

A nyitókép illusztráció: MTI/Donka Ferenc

