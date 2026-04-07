Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
J. D. Vance fogadása: Kiemelt biztonsági intézkedések léptek életbe a Liszt Ferenc repülőtéren

A rendőrség megerősített jelenléttel készül.
2026. április 07., kedd 09:50
Fokozott rendőri jelenlétre és ellenőrzésekre kell számítani a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén – derül ki a police.hu keddi közleményéből.

A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság vezetője

2026. április 7-én 0 órától egészen április 8-án 24 óráig

fokozott ellenőrzést rendelt el.

Az intézkedés célja egyértelmű:

a közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.

A szigorítás időzítése nem véletlen, hiszen kedden érkezik Magyarországra J. D. Vance amerikai alelnök, ami kiemelt biztonsági intézkedéseket indokol.

Az utasoknak érdemes a megszokottnál nagyobb rendőri jelenlétre, esetleges ellenőrzésekre és hosszabb áthaladási időre készülniük a repülőtéren.

