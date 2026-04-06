Menczer: Peti, nem érted! Aki az ukránokkal van, azt nem hívják meg a Védelmi Tanácsba
A cserben hagyott amerikai vidékről érkezve vált az elfeledett emberek bajnokává J. D. Vance
A kilátástalan, kábítószerfüggő családi környezetből végül saját elhatározottsága és nagyszülei támogatása miatt tudott kiemelkedni. Útja az amerikai hadseregen, majd a Yale Egyetemen át vezetett az írói pályáig. 2022-ben országos ismertségét is felhasználva Ohio állam szenátora lett, végül aztán alig negyvenévesen vált az Egyesült Államok második legfontosabb közjogi méltóságává, és az egyik leghitelesebb hátterű vezető republikánus politikussá - írja a hirado.hu.
J. D. Vance felemelkedése azért vált az amerikai politika egyik legtöbbet emlegetett történetévé, mert személyében egy markánsan eltérő hátterű republikánus politikus jelent meg a színen. Egy olyan alak, aki a saját életével tudta megjeleníteni azt az Amerikát, amelyet hosszú éveken át legfeljebb kampányidőszakok idején hoztak szóba Washingtonban. A rozsdaövezet hanyatló iparvárosai, a széteső családok, a függőségek és a társadalmi lecsúszás világa az ő esetében nemcsak a politikai beszédek tárgya, hanem a múltban megélt személyes valóság is.
Ohio állambeli gyermekkora egy olyan közegben telt, ahol az ipari munkahelyek megszűnése, a közösségek meggyengülése és a súlyos családi gondok egymást erősítették. Vance későbbi önértelmezésében is központi szerepet kapott, hogy az amerikai álom sok helyen már nem ígéretként, hanem elveszett lehetőségként lebegett az emberek szeme előtt. A saját családi története is ezt a világot sűrítette magába: édesanyja kábítószer-problémái, az állandó bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság olyan élethelyzetet teremtettek, amelyből sokan soha nem tudnak kitörni.
Ebben a közegben különösen nagy szerep jutott a nagyszüleinek, akik nemcsak stabilitást, hanem irányt is adtak neki. Vance pályája szempontjából ez volt az első fordulópont: a családi háttér szétesése mellett megjelent egy másik, megtartó közeg, amely fegyelmet, munkamorált és kapaszkodót adott számára. Későbbi politikai karakterének is ez lett az egyik alapja: annak a meggyőződése, hogy az emberi sorsokat nem pusztán gazdasági mutatók, hanem erős családok, közösségek és személyes felelősség formálják.
Fiatalkori kitörésének első nagy állomása a hadsereg volt. Az amerikai tengerészgyalogságnál eltöltött évek nemcsak fegyelmet és önbizalmat adtak neki, hanem azt az élményt is, hogy az Egyesült Államok perifériájáról induló fiatal előtt is megnyílhat felfelé vezető út. A szolgálat Vance számára nem puszta életrajzi epizód volt, hanem egy olyan tapasztalat, amely később politikai világlátását is alakította: a hazaszeretet, az állam szerepe és az amerikai társadalom belső törései nála mindig konkrét tapasztalatokból, nem pedig elvont elméletekből következtek.
A hadsereg után következett a nagy fordulat. Vance előbb az Ohio State Universityn tanult, majd bekerült a Yale Egyetem jogi karára, vagyis az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb elitintézményébe. Ez a kettősség egész további pályáját meghatározta: egyszerre ismerte belülről a leszakadó Amerika világát és azt a politikai-gazdasági elitet is, amely a part menti nagyvárosok jólétéből irányítja az országot. Éppen ebből fakadt későbbi hitelessége is: úgy tudott beszélni a hétköznapi amerikaiak frusztrációjáról, hogy közben közvetlen tapasztalatai voltak a társadalom csúcsáról és legaljáról is.
Országos ismertséget azonban nem politikusként, hanem íróként szerezte. Önéletrajzi ihletésű memoárja, a Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy) nem csupán személyes vallomás volt, hanem egy egész társadalmi réteg látlelete.
A könyve megjelenésekor Amerikában sokan éppen azon töprengtek, hogyan juthatott el az ország oda, hogy a globalizáció nyertesei és vesztesei szinte külön valóságban élnek.
Vance könyve ehhez adott arcot, nyelvet és történetet, amelyből később a Netflix közreműködésével film is készült. Nem véletlen, hogy a mű hamar politikai jelentőséget is kapott: sokan úgy tekintettek rá, mint annak az „elfeledett Amerikának” a látleletére, amelynek problémái az elnökválasztásokat is eldöntik. Donald Trump amerikai elnök 2016-os, majd későbbi választási győzelmei részben annak voltak köszönhetők, hogy az egykori főként középnyugati ipari munkásosztály tagjai, akik korábban jobb körülmények között éltek, átpártoltak hozzá a baloldalról.
Vance ebben a helyzetben lépett be a politikába, de nem a hagyományos washingtoni iskola szabályai szerint. Nem évtizedeken át építette magát pártbizottságokban és think tankekben, hanem egy olyan közéleti figurából lett politikus, aki már eleve kész társadalmi mondanivalóval érkezett. Szenátorrá választása Ohio államban ezt a pályát koronázta meg: a rozsdaövezet egyik fontos államából jutott be a szövetségi politika legmagasabb szintjére.
Ezzel már nemcsak krónikása, hanem képviselője is lett annak a társadalmi közegnek, ahonnan érkezett.
Politikai felemelkedésének külön érdekessége, hogy útja nem egyenes vonalban vezetett Donald Trump szövetségéhez. A trumpi korszak kezdetén még kritikusan tekintett a milliárdos üzletemberből lett elnökre, később azonban felismerte, hogy az amerikai jobboldal súlypontja tartósan elmozdult. A Republikánus Párt egyre inkább azokhoz a választókhoz kezdett szólni, akik a globalizáció, a kulturális átalakulás és a washingtoni elit döntései miatt vesztesnek érezték magukat. Vance ebben az új jobboldali világban nem egy kirakatszereplő volt, hanem valaki, aki személyes története, társadalmi háttere és hangütése miatt hitelesebben tudta megszólítani ezt a közeget, mint sok régi republikánus politikus.
Vance politikai súlyát éppen az adja, hogy mondanivalója mögött sokszor nem tanácsadói panelek, hanem saját, kihívásokkal teli élettapasztalata áll.
Amikor végül alelnökké választották, sokan ezt nem egyszerű generációváltásként értelmezték, hanem annak jeleként, hogy az Egyesült Államokban tovább erősödik a belső elitellenes átrendeződés. J. D. Vance a Fehér Házba már nem kívülállóként érkezett meg, hanem egy új politikai korszak meghatározó ikonjaként. Olyan politikusként, aki a cserben hagyott amerikai vidékről indulva jutott el a hatalom centrumába, és aki pályájával azt üzente: a washingtoni politika csúcsán is lehet helye azok hangjának, akikről hosszú időn át azt hitték, hogy legfeljebb statisztaszerep jut nekik.
Nyitókép: J. D. Vance hivatalos Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
