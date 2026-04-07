Menczer Tamás: a magyar energiabiztonságot megvédjük, a rezsicsökkentést és a védett árat fenntartjuk!

Menczer Tamás szerint csak Orbán Viktor kormánya mentheti meg az országot
A magyar energiabiztonságot megvédjük, a rezsicsökkentést és a védett árat fenntartjuk! − írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán közzétett videójához fűzött hozzászólásában.

Menczer Tamás JD Vance amerikai alelnök látogatásával összefüggésben közzétett videójában elmondta: 

a magyar energiabiztonság megőrzéséhez, a rezsicsökkentés és a védett ár fenntartásához, megvédéséhez három feltételnek kellett és kell teljesülnie, és Orbán Viktor ezeket teljesítette.

Felidézte, hogy a miniszterelnöknek meg kellett állapodnia Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy amerikai szankciók a magyar energiabeszerzést nem sújtják. Emellett Putyin orosz elnökkel meg kellett állapodni arról, hogy a Magyarország számára szükséges gáz és olaj rendelkezésre áll.

És három, meg kellett állapodnia Orbán Viktornak Erdogan török elnökkel, és mint látható, Vucic szerb elnökkel is arról, hogy a szállítási útvonal rendben van, rendben lesz, védik a vezetéket. Orbán Viktor minden feltételt teljesített, minden tárgyalást eredményesen lefolytatott, és minderre csak Orbán Viktor képes. Ezért ő a biztos választás

− fogalmazott Menczer Tamás.

