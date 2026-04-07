Egy átlagos kiszállításból óriási támogatás lett – közel 15 milliót kapott a futár

Egy kis kitérőből nagy fizetésnap lett egy egyesült államokbeli idahói nyugdíjas pizzafutár számára – közölte a New York Post.

Mint kiderült, Dan Simpson, a 68 éves pizzafutár nappal a Mezőgazdasági Minisztériumban dolgozik, esténként pedig keresetkiegészítés miatt futár egy helyi étteremben.

A férfi épp egy megrendelést vitt ki március 27-én, amikor rájött, hogy az étteremben elfogyott a megrendelt ital, és mivel nem érte el a vevőt, ezért inkább átszaladt a közeli boltba, és saját pénzén megvette a kólát.

Amikor megérkezett a házhoz, a megrendelőnek, Wilsonnak nem volt felesleges borravalója, ezért felajánlotta, hogy felhívja az üzletet – de a sofőr legyintett.