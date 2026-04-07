Egy átlagos kiszállításból óriási támogatás lett – közel 15 milliót kapott a futár
Sokakat meghatott a történet.
2026. április 07., kedd 10:59
Egy kis kitérőből nagy fizetésnap lett egy egyesült államokbeli idahói nyugdíjas pizzafutár számára – közölte a New York Post.

Mint kiderült, Dan Simpson, a 68 éves pizzafutár nappal a Mezőgazdasági Minisztériumban dolgozik, esténként pedig keresetkiegészítés miatt futár egy helyi étteremben.

A férfi épp egy megrendelést vitt ki március 27-én, amikor rájött, hogy az étteremben elfogyott a megrendelt ital,  és mivel nem érte el a vevőt, ezért inkább átszaladt a közeli boltba, és saját pénzén megvette a kólát.

Amikor megérkezett a házhoz, a megrendelőnek, Wilsonnak nem volt felesleges borravalója, ezért felajánlotta, hogy felhívja az üzletet – de a sofőr legyintett.

Első ránézésre valószínűleg apró gesztusnak tűnt, de számunkra sokkal többnek tűnt ennél. Az ilyenfajta figyelmesség és személyes törődés manapság annyira ritka

 – mondta a látássérült vásárló, aki feltöltötte Tiktok-ra a futárral készült videót, valamint a történetet, ami rövid idő alatt több mint 600 000 megtekintést ért el, és támogatási hullámot váltott ki.

@katey_93 When Domino’s is out of Diet Coke, but your delivery driver stops at the store to get it for you. Dan, you went above and beyond tonight, thank you!The world needs more Dans. Happy almost retirement! #dominos #fyp ♬ original sound - Katey Ann


A megrendelőt annyira meghatotta a kedvesség, hogy elindított egy GoFundMe-t, ami nyolc nap alatt majdnem elérte a 45 000 dollárt, azaz a 15 millió forintos célját.

Mindig is igyekeztem kedves fickó lenni és segíteni az embereken, mert tudom, milyen érzés az, amikor valaki padlón van

– tette hozzá a futár, aki alig akart hinni a szemének, mikor meglátta, hogy mennyi támogatást kapott ismeretlen emberektől.

Az ételkiszállító azt tervezi, hogy továbbra is folytatja munkáját, és nagy vágya, hogy az adományokból eljusson Kaliforniába és élőben is láthassa a nagy mamutfenyőket.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

