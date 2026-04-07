Elege lett abból, ahogy ránéz, ezért megölte a volt élettársát
Egy átlagos kiszállításból óriási támogatás lett – közel 15 milliót kapott a futár
Egy kis kitérőből nagy fizetésnap lett egy egyesült államokbeli idahói nyugdíjas pizzafutár számára – közölte a New York Post.
Mint kiderült, Dan Simpson, a 68 éves pizzafutár nappal a Mezőgazdasági Minisztériumban dolgozik, esténként pedig keresetkiegészítés miatt futár egy helyi étteremben.
A férfi épp egy megrendelést vitt ki március 27-én, amikor rájött, hogy az étteremben elfogyott a megrendelt ital, és mivel nem érte el a vevőt, ezért inkább átszaladt a közeli boltba, és saját pénzén megvette a kólát.
Amikor megérkezett a házhoz, a megrendelőnek, Wilsonnak nem volt felesleges borravalója, ezért felajánlotta, hogy felhívja az üzletet – de a sofőr legyintett.
Első ránézésre valószínűleg apró gesztusnak tűnt, de számunkra sokkal többnek tűnt ennél. Az ilyenfajta figyelmesség és személyes törődés manapság annyira ritka
– mondta a látássérült vásárló, aki feltöltötte Tiktok-ra a futárral készült videót, valamint a történetet, ami rövid idő alatt több mint 600 000 megtekintést ért el, és támogatási hullámot váltott ki.
A megrendelőt annyira meghatotta a kedvesség, hogy elindított egy GoFundMe-t, ami nyolc nap alatt majdnem elérte a 45 000 dollárt, azaz a 15 millió forintos célját.
Mindig is igyekeztem kedves fickó lenni és segíteni az embereken, mert tudom, milyen érzés az, amikor valaki padlón van
– tette hozzá a futár, aki alig akart hinni a szemének, mikor meglátta, hogy mennyi támogatást kapott ismeretlen emberektől.
Az ételkiszállító azt tervezi, hogy továbbra is folytatja munkáját, és nagy vágya, hogy az adományokból eljusson Kaliforniába és élőben is láthassa a nagy mamutfenyőket.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli helyzetet hirdettek, miután három ház porig égett egy településen
Felfoghatatlan tragédia: Két hónapos csecsemő halála miatt indult nyomozás
Felrobbant egy elektromos roller a lakásban, megégett a tulaj
Kútba zuhant egy nagymuzsalyi nő, fotókon a rémisztő baleset helyszíne
Elfogyott az üzemanyag – átmeneti fennakadások az olasz légi közlekedésben
„Jó barátom, Orbán Viktor” – örömmel érkezik Budapestre JD Vance
XIV. Leó pápa: a keresztények igazságát gyakran álhírek homályosítják el
Halálos tragédia, lezuhant egy gyermek a negyedik emeletről
Farkasokhoz mászott be egy baba az állatkertben, míg a szülei telefonoztak
Tinik rabolták el osztálytársukat, megverték és fegyverrel fenyegették
„20 évet letöltök, és majd a sírodra köpök" - meg akarta ölni az anyját, mert az nem vitte el az edzőterembe