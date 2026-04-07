Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt

Kecskemétnél centiken múlt a szerencsétlenség.
2026. április 07., kedd 11:58
Tragédiába torkollott a kedd reggeli balesetsorozat az M5-ös autópályán: az egyik ütközésnek halálos áldozata is van, derült ki az MTI beszámolójából.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Ócsánál a balesetben egy ember meghalt.

A dabasi és a fővárosi tűzoltók a kisteherautóból egy személyt kiemeltek, ahova mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem lehetett megmenteni.

Amint arról a Tények.hu is korábban beszámolt: egy kamion és egy kisteherautó ütközött a 25-ös kilométernél. A legfrissebb információk szerint a baleset tragikus kimenetelű lett, a körülményeket jelenleg is vizsgálják.

Nem sokkal korábban egy másik súlyos baleset is történt az M5-ösön, Kecskemét közelében:

A 22 tonna alumíniumot szállító bolgár rendszámú kamion Budapest felé haladt, amikor a feltorlódott kocsisor miatt lassított, a mögötte érkező trélert vontató román személygépkocsi pedig nagy sebességgel a kamion hátuljába csapódott. A nagy erejű ütközéstől a személyautó mintegy másfél méterre a kamion alá szorult.

A döbbenetes baleset ellenére a személyautó vezetője sértetlenül megúszta az ütközést, és a kamion sofőrje sem sérült meg, a kamion viszont mozgásképtelenné vált.

Galéria: Baleset az M5-ösön
Fotó: Donka Ferenc
Baleset az M5-ösön

A két baleset együtt szinte megbénította az autópálya forgalmát: teljes útzárak, sávlezárások és kilométeres torlódások alakultak ki a főváros felé vezető oldalon.

