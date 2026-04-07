Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt
Tragédiába torkollott a kedd reggeli balesetsorozat az M5-ös autópályán: az egyik ütközésnek halálos áldozata is van, derült ki az MTI beszámolójából.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Ócsánál a balesetben egy ember meghalt.
A dabasi és a fővárosi tűzoltók a kisteherautóból egy személyt kiemeltek, ahova mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem lehetett megmenteni.
Amint arról a Tények.hu is korábban beszámolt: egy kamion és egy kisteherautó ütközött a 25-ös kilométernél. A legfrissebb információk szerint a baleset tragikus kimenetelű lett, a körülményeket jelenleg is vizsgálják.
Nem sokkal korábban egy másik súlyos baleset is történt az M5-ösön, Kecskemét közelében:
A 22 tonna alumíniumot szállító bolgár rendszámú kamion Budapest felé haladt, amikor a feltorlódott kocsisor miatt lassított, a mögötte érkező trélert vontató román személygépkocsi pedig nagy sebességgel a kamion hátuljába csapódott. A nagy erejű ütközéstől a személyautó mintegy másfél méterre a kamion alá szorult.
A döbbenetes baleset ellenére a személyautó vezetője sértetlenül megúszta az ütközést, és a kamion sofőrje sem sérült meg, a kamion viszont mozgásképtelenné vált.
A két baleset együtt szinte megbénította az autópálya forgalmát: teljes útzárak, sávlezárások és kilométeres torlódások alakultak ki a főváros felé vezető oldalon.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól
Meghalt Kiss Mátyás
Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen
Késsel fenyegette, megerőszakolta majd kirabolta áldozatát Miskolcon
Rátörte az ajtót, majd halálosan megfenyegette szomszédját egy férfi
Durva fotók: egymást érték a balesetek az M5-ösön
Nem figyelt a pirosnál: maradandó fogyatékosságot okozott a győri sofőr
J. D. Vance fogadása: Kiemelt biztonsági intézkedések léptek életbe a Liszt Ferenc repülőtéren
Árokba hajtott és felborult egy busz Budapesten