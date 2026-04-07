Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt

Tragédiába torkollott a kedd reggeli balesetsorozat az M5-ös autópályán: az egyik ütközésnek halálos áldozata is van, derült ki az MTI beszámolójából.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Ócsánál a balesetben egy ember meghalt.

A dabasi és a fővárosi tűzoltók a kisteherautóból egy személyt kiemeltek, ahova mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem lehetett megmenteni.

Amint arról a Tények.hu is korábban beszámolt: egy kamion és egy kisteherautó ütközött a 25-ös kilométernél. A legfrissebb információk szerint a baleset tragikus kimenetelű lett, a körülményeket jelenleg is vizsgálják.

Nem sokkal korábban egy másik súlyos baleset is történt az M5-ösön, Kecskemét közelében: