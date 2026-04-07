Késsel fenyegette, megerőszakolta majd kirabolta áldozatát Miskolcon

Most emeltek vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei miskolci férfi ellen, aki 2025. március elején szexuálisan bántalmazott majd kirabolt egy nőt Miskolcon – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, az elkövető az éjszakai órákban egy helyi buszon ismerkedett meg áldozatával, akit leszállva a járatról az utcán kísért. Ám amikor egy sötétebb útszakaszhoz értek, a férfi elővett egy hét centiméteres kést, megfenyegette, majd megerőszakolta a nőt.

Az áldozat ezután elmenekült a helyszínről, ám a tettes követte, és a telefonját követelte, amit bár a rémült sértett nem akart odaadni, a férfi kikapta a kezéből és megfenyegette, hogyha utána megy, akkor leszúrja.

A Miskolci Járási Ügyészség szexuális erőszak és rablás bűntette miatt emelt vádat a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben, aki ellen fegyházbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványoztak.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock