Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Késsel fenyegette, megerőszakolta majd kirabolta áldozatát Miskolcon
Most emeltek vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei miskolci férfi ellen, aki 2025. március elején szexuálisan bántalmazott majd kirabolt egy nőt Miskolcon – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, az elkövető az éjszakai órákban egy helyi buszon ismerkedett meg áldozatával, akit leszállva a járatról az utcán kísért. Ám amikor egy sötétebb útszakaszhoz értek, a férfi elővett egy hét centiméteres kést, megfenyegette, majd megerőszakolta a nőt.
Az áldozat ezután elmenekült a helyszínről, ám a tettes követte, és a telefonját követelte, amit bár a rémült sértett nem akart odaadni, a férfi kikapta a kezéből és megfenyegette, hogyha utána megy, akkor leszúrja.
A Miskolci Járási Ügyészség szexuális erőszak és rablás bűntette miatt emelt vádat a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben, aki ellen fegyházbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványoztak.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól
Meghalt Kiss Mátyás
Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen
Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt
Rátörte az ajtót, majd halálosan megfenyegette szomszédját egy férfi
Durva fotók: egymást érték a balesetek az M5-ösön
Nem figyelt a pirosnál: maradandó fogyatékosságot okozott a győri sofőr
J. D. Vance fogadása: Kiemelt biztonsági intézkedések léptek életbe a Liszt Ferenc repülőtéren
Árokba hajtott és felborult egy busz Budapesten