Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen

Igazán kitartó volt az a harminc év körüli férfi, aki azért, hogy pénzhez jusson, három különböző eszközzel, 198-szor ütötte meg egy nyilvános illemhely automatáját Kaposváron 2025 áprilisában – közölte az ügyészség.

Ahogy a felvételen is látható, a vádlott először egy darab térkővel felfegyverkezve érkezett az aranytojó automatához, ám a 151 kitartó ütés nem hozta meg az eredményt, így úgy döntött, új eszközökkel tér vissza.