Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen

Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen
Nem sikerült a terv.
2026. április 07., kedd 12:58
Igazán kitartó volt az a harminc év körüli férfi, aki azért, hogy pénzhez jusson, három különböző eszközzel, 198-szor ütötte meg egy nyilvános illemhely automatáját Kaposváron 2025 áprilisában – közölte az ügyészség.

Ahogy a felvételen is látható, a vádlott először egy darab térkővel felfegyverkezve érkezett az aranytojó automatához, ám a 151 kitartó ütés nem hozta meg az eredményt, így úgy döntött, új eszközökkel tér vissza.

Ezek után egy fa lécet, majd egy fém kandellábert is bevetett a siker érdekében, ám minden erőfeszítés ellenére az automata a helyén maradt.

Pénzt így nem szerzett, de a gép tönkrement, így a több mint 600.000 forint kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

 

