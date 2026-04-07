Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen
Igazán kitartó volt az a harminc év körüli férfi, aki azért, hogy pénzhez jusson, három különböző eszközzel, 198-szor ütötte meg egy nyilvános illemhely automatáját Kaposváron 2025 áprilisában – közölte az ügyészség.
Ahogy a felvételen is látható, a vádlott először egy darab térkővel felfegyverkezve érkezett az aranytojó automatához, ám a 151 kitartó ütés nem hozta meg az eredményt, így úgy döntött, új eszközökkel tér vissza.
Ezek után egy fa lécet, majd egy fém kandellábert is bevetett a siker érdekében, ám minden erőfeszítés ellenére az automata a helyén maradt.
Pénzt így nem szerzett, de a gép tönkrement, így a több mint 600.000 forint kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.
Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól
Meghalt Kiss Mátyás
Késsel fenyegette, megerőszakolta majd kirabolta áldozatát Miskolcon
Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt
Rátörte az ajtót, majd halálosan megfenyegette szomszédját egy férfi
Durva fotók: egymást érték a balesetek az M5-ösön
Nem figyelt a pirosnál: maradandó fogyatékosságot okozott a győri sofőr
J. D. Vance fogadása: Kiemelt biztonsági intézkedések léptek életbe a Liszt Ferenc repülőtéren
Árokba hajtott és felborult egy busz Budapesten