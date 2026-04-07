Kútba zuhant egy nagymuzsalyi nő, fotókon a rémisztő baleset helyszíne

Hátborzongató balesethez kellett sietnie a segítségnek a kárpátaljai Nagymuzsalyban. A beregszászi mentőszolgálat keddi közleménye alapján a Kárpátalja.ma arról számolt be, hogy egy nő a kertjében beleesett a kútba.

A helyszínen készült fotók tanulsága szerint az asszony több métert zuhanhatott, de viszonylag szerencsésen megúszta.



A tűzoltók rövid idő alatt kiszabadították a szorult helyzetéből, és felhozták a mélyből. Ezt követően a mentők azonnal megkezdték a nő ellátását, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították.