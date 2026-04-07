„Európa egyik igazi államférfija” – J. D. Vance méltatta Orbán Viktort Budapesten

Mint ahogy arról mi is hírt adtunk, rendkívül fontos diplomáciai esemény zajlik kedden Budapesten, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt. A felek a találkozót követően közös sajtótájékoztatót tartanak, majd a program a délután folyamán ünnepi eseménnyel folytatódik.

Deák Dániel Facebook-oldalára feltöltött videójában az amerikai alelnök arról beszélt, hogy mennyire szeret Magyarországon lenni, valamint méltatta Orbán Viktor vezetői képességeit is.

Nagyon jó itt lenni Budapesten, ebben a gyönyörű városban, tele csodálatos emberekkel. Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolat, barátság nagyon fontos számunkra, részben azért, mert szeretjük a magyar embereket, ezt a csodálatos nemzetet, és kultúrát, de részben azért is, mert az elnök szereti Önöket, és én is szeretem Önöket, mert Önök fontos részei annak, ami Európát erőssé és virágzóvá tette

– kezdte az amerikai alelnök, majd hozzátette, hogy nagyon ritka az olyan vezető, mint Orbán Viktor.