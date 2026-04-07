Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
„Európa egyik igazi államférfija” – J. D. Vance méltatta Orbán Viktort Budapesten
Mint ahogy arról mi is hírt adtunk, rendkívül fontos diplomáciai esemény zajlik kedden Budapesten, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt. A felek a találkozót követően közös sajtótájékoztatót tartanak, majd a program a délután folyamán ünnepi eseménnyel folytatódik.
Deák Dániel Facebook-oldalára feltöltött videójában az amerikai alelnök arról beszélt, hogy mennyire szeret Magyarországon lenni, valamint méltatta Orbán Viktor vezetői képességeit is.
Nagyon jó itt lenni Budapesten, ebben a gyönyörű városban, tele csodálatos emberekkel. Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolat, barátság nagyon fontos számunkra, részben azért, mert szeretjük a magyar embereket, ezt a csodálatos nemzetet, és kultúrát, de részben azért is, mert az elnök szereti Önöket, és én is szeretem Önöket, mert Önök fontos részei annak, ami Európát erőssé és virágzóvá tette
– kezdte az amerikai alelnök, majd hozzátette, hogy nagyon ritka az olyan vezető, mint Orbán Viktor.
Ön egy igazi államférfi…Az egyetlen igazi államférfi Európában, azon kevesek egyike, aki képes beszélni a világ minden tájáról érkező emberekkel, képes a béketeremtésben szerepet játszani, képes a gazdaságban államférfiként viselkedni
– folytatta J. D. Vance majd kiemelte, hogy nagyra értékeli Orbán Viktor bölcsességét és diplomáciai képességeit.
Számos nagyszerű gazdasági és kereskedelmi kapcsolatunk van, amelyekről ma beszélni fogunk, de mindenekelőtt nagyra értékelem Viktor barátságát, mert nagyon ritkán van valaki, aki a diplomáciai képességek és a bölcsesség ilyen kombinációjával rendelkezik
– tette hozzá a politikus, majd sok szerencsét kívánt a miniszterelnöknek a vasárnapi választásokhoz.
Nagyon fontos számunkra, hogy továbbra is fenntartsuk ezt a kapcsolatot és tudom, hogy 5-6 nap múlva választások lesznek, és szerettünk volna eljönni, hogy sok szerencsét kívánjunk ehhez Önnek
– zárta a beszédét az alelnök.
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
+Ez is érdekelheti
