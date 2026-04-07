Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
Orbán Viktor a Karmelitában fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt
A tervek szerint 17 órától az MTK Sportparkban mondanak beszédet a Magyar–Amerikai Barátság Napja alkalmából, ahol a két ország kapcsolatának jelentőségét hangsúlyozzák.
Új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban
A látogatás jelentőségét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kiemelte, aki szerint J. D. Vance budapesti útja egyértelmű bizonyítéka annak, hogy „új aranykor” kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában.
Mint fogalmazott, ilyen magas rangú amerikai látogatásra évtizedek óta nem volt példa, ami önmagában is jelzi a kapcsolatok felértékelődését. Hangsúlyozta:
a két ország közötti együttműködés ma „teljesen más minőséget” képvisel, mint korábban.
A miniszter szerint ebben kulcsszerepe van Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor személyes kapcsolatának, amely példamutató és szoros szövetséget hozott létre a két ország között.
Kézzelfogható eredmények: energia, gazdaság, utazás
A megerősödött partnerségnek már konkrét eredményei is vannak:
- Magyarország visszakerült az amerikai ESTA-rendszerbe, így az utazás egyszerűbbé vált,
- az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy hazánk továbbra is vásárolhasson olcsó orosz energiát, ami a kormány szerint segít megvédeni a rezsicsökkentést,
- a gazdasági kapcsolatok rekordokat döntenek: a kétoldalú kereskedelmi forgalom először lépte át a 10 milliárd dollárt, és az amerikai beruházások is csúcson vannak.
Szijjártó Péter szerint minden magyar család profitálhat ebből az együttműködésből, különösen egy olyan időszakban, amikor Európa súlyos energiaválság felé halad.
Stratégiai kérdések a tárgyalóasztalon
A Karmelitában zajló egyeztetéseken nemcsak gazdasági, hanem globális jelentőségű politikai kérdések is napirendre kerülnek:
- az illegális migráció elleni fellépés, amelyben a két ország „egy követ fúj”,
- a családpolitika és a genderkérdések,
- valamint a globális és európai béke és biztonság ügye.
A felek először szűk körben tárgyalnak, majd kibővített delegációval folytatják az egyeztetéseket, ami szintén jelzi a kapcsolatok intenzitását.
Üzenet a világnak
A délutáni közös programok – a sajtótájékoztató és az MTK Sportparkban tartott beszédek – várhatóan tovább erősítik azt az üzenetet, hogy Magyarország és az Egyesült Államok között szoros, stratégiai és példamutató szövetség alakult ki.
Ez a partnerség nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi szinten is kézzelfogható előnyöket hoz Magyarország számára.
