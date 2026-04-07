Orbán Viktor a Karmelitában fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt

A tervek szerint 17 órától az MTK Sportparkban mondanak beszédet a Magyar–Amerikai Barátság Napja alkalmából, ahol a két ország kapcsolatának jelentőségét hangsúlyozzák.

Új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban

A látogatás jelentőségét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kiemelte, aki szerint J. D. Vance budapesti útja egyértelmű bizonyítéka annak, hogy „új aranykor” kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában.

Mint fogalmazott, ilyen magas rangú amerikai látogatásra évtizedek óta nem volt példa, ami önmagában is jelzi a kapcsolatok felértékelődését. Hangsúlyozta:

a két ország közötti együttműködés ma „teljesen más minőséget” képvisel, mint korábban.

A miniszter szerint ebben kulcsszerepe van Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor személyes kapcsolatának, amely példamutató és szoros szövetséget hozott létre a két ország között.